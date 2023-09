Luc Martens is van plan zijn schulden alsnog af te betalen: “Maar volgende week komt te vroeg”

“Ik ben een man van eer. Geen man zonder fouten, maar wel één die zijn woord houdt.” Roeselaars ereburgemeester Luc Martens (77) belooft dat hij er alles aan doet om iedereen die hem geld leende terug te betalen. De gewezen minister kwam deze week in opspraak toen enkele ondernemers een boekje openden over de schulden die hij bij hen maakte. Sommigen stapten al naar de rechter.

Het gonsde in Roeselare al even van de geruchten: ereburgemeester en oud-minister Luc Martens, die zich recent opnieuw in zijn stad was komen vestigen, zou in financiële problemen verkeren. De bom barstte maandag, toen enkele ondernemers op onze website KW.be getuigden over het geld dat ze leenden aan Martens, maar ondanks aandringen nog altijd niet terugkregen. (lees ook pagina 8 van onze provinciale krant, red.)

Twee dagen nadat het nieuws bekendraakt, ontvangt Luc Martens ons op zijn appartement in Roeselare. De ereburgemeester wil praten, maar wikt en weegt zijn woorden. “Ik wil me voorzichtig uitdrukken. Iemand in wie ik veel vertrouwen stelde, kwam op het laatste moment terug op bepaalde afspraken, net toen die rond leken te zijn. Plots zat ik met een grote financiële put. 700.000 euro? Of meer? Ik probeer dat correct in kaart te brengen. Mijn eerste zorg was om dat te overbruggen. Ik ben in alle nederigheid op heel wat mensen afgestapt en heb hen gevraagd of ze me tijdelijk financieel konden helpen. Dat stond telkens netjes op papier. Sommigen vroegen een vergoeding (rente, red.), anderen niet. Maar ik was iedereen even dankbaar. Op die contracten stonden ook termijnen, deadlines waarop ik het geld uiteraard moest terugbetalen. Ik moet toegeven dat ik die vaak niet gehaald heb. Het gaat alles samen om een hele som geld, die al wat groter geworden is door de rente die er bovenop komt. Het heeft ook geen zin om de ene put met de andere te vullen. Maar ik ben dag en nacht bezig om het in orde te brengen.”

Sommige geldschieters toonden geduld, anderen daagden Martens voor de burgerlijke rechtbank. “Op 15 september kwam de zaak voor, maar die werd meteen verdaagd naar 6 oktober. Maar ik kan nu nog niet zeggen wat ik tegen die datum al dan niet zal kunnen terugbetalen.”

Geen dief

Zijn financiële problemen heeft Martens volgens geruchten ook te danken aan investeringen in bitcoins. Of dat klopt? De ereburgemeester steekt niet onder stoelen of banken dat hij een portefeuille aan cryptomunten heeft. “Ik ben volop aan het onderzoeken wat er met mijn investeringen is gebeurd en wat we kunnen recupereren. Ik ben zelf wellicht ook slachtoffer en heb me laten bedotten. Maar dat neemt niet weg dat ik ook mijn verantwoordelijkheid neem. En ik zal er alles aan doen om dit in orde te brengen”, belooft de oud-minister. Maar makkelijk is het allerminst.

“Kijk, ik heb niemand zijn geld ontnomen. Ik ben echt geen dief. Ik heb het enkel geleend en heb het nu even moeilijk om die leningen terug te betalen, al had ik gedacht en gehoopt dat dit vlotter zou gaan. Als de mensen die hun geld nog niet terughebben een claim indienen, dan kan ik dat begrijpen. Ik zou het misschien ook gedaan hebben. Maar iedereen kent me nu toch goed genoeg om te weten dat ik geen geld ga stelen. Ik heb jarenlang in de politiek gezeten. Onlangs kwam in eigen provincie aan de oppervlakte dat dat heel wat verleidingen met zich mee brengt, maar ik ben daar nooit op ingegaan. Ik heb me altijd integer opgesteld.”

Slecht geslapen

Dat de oud-minister nu met financiële problemen in de media komt, daar ligt hij letterlijk wakker van. “Op mijn sporthorloge kan ik zien hoeveel ik geslapen heb. Dat was nog geen drie uur afgelopen nacht. Ik lig voortdurend aan mogelijke oplossingen te denken, maar die liggen niet voor de hand. Ik sta ook nog in contact met een deel van de mensen die ik geld terug moet geven. Maar ik heb vanuit de eigen stad nog maar weinig vijandige berichten naar mijn hoofd gekregen, al kan ik mij voorstellen dat er wel mensen zijn die er een eigen verhaal van maken en het kleuren met roddels. Ik krijg echt ook wel blijken van sympathie, vertrouwen en steun van mensen en ook van vroegere medewerkers, leerlingen… die best weten waar ik voor sta en hoe ik in mekaar zit. Ik sta niet alleen op de wereld, maar soms voelt het wel zo. Want ik zal het zelf moeten oplossen.”

Luc Martens had zich zijn terugkeer naar Roeselare natuurlijk anders voorgesteld. “We hoopten hier nog 20 jaar te genieten van ons pensioen. Mijn vrouw en ik engageren ons beiden nog, maar nu moet ik uiteraard al mijn energie stoppen in het oplossen van mijn financiële problemen. Mijn vrouw vindt soms dat ik te goedgelovig ben. Ik zie ook zelden het slechte in een mens of pin ze ook niet vlug vast op begane fouten. Ik ga ervan uit dat finaal iedereen positief in het leven staat. Zelf heb ik geprobeerd met mijn enthousiasme veel te bereiken. Ik koester een soort drive, die ik als leraar en in al mijn jobs en opdrachten ook had. Maar dat is me nu misschien ook fataal geworden. Misschien ben ik in al mijn enthousiasme in de val getrapt.”

Veel verrassingen

Luc Martens hoopt alle mensen bij wie hij nog schulden heeft terug te kunnen betalen. “Maar daar zal dus wel wat overleg en tijd over gaan. Ik stond al voor verrassingen en vrees dat het de laatste niet zullen zijn. Maar ik ben een man van eer, iedereen die me kent, weet dat. Zeker geen man zonder fouten, maar iemand van zijn woord.”

Dat de publieke opinie zich wellicht een mening vormt over de man die onkreukbaar leek, daar heeft hij het niet makkelijk mee. “Het doet natuurlijk pijn, zeker als dat je op je 77ste moet overkomen. Het doorkruist ook heel wat van de plannen die mijn vrouw en ik nog hadden. Maar we werken dus verder aan een oplossing.”

Ondertussen is er officieel een strafonderzoek geopend naar de activiteiten van de ereburgemeester.