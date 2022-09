Lokale politie wil opnieuw een alcoholverbod op straat in Brugge

Sinds de start van het schooljaar zijn de vechtpartijen in de Brugse uitgaansbuurt enorm toegenomen. De politie is het zo beu dat het vorig weekend een grote controle in de Kuipersstraat hield. Volgende week zitten Horeca Brugge, de stad en de politie samen om een oplossing te zoeken. Burgemeester Dirk De fauw pleit voor een glasverbod, korpschef Dirk Van Nuffel hoopt zelfs op de terugkeer van het alcoholverbod.

Na veertien bestuurlijke arrestaties deze maand, acht wegens ordeverstoring en zes voor openbare dronkenschap, is de lokale politie het grondig beu. Met toestemming van burgemeester Dirk De fauw ging korpschef Dirk Van Nuffel vrijdagnacht in de Kuipersstraat over tot systematische identiteitscontroles.

De helft van de 180 gecontroleerde personen bleek al iets op zijn kerfstok te hebben en was gekend bij de politie wegens diefstal, afpersing, opzettelijke slagen, wapenbezit of het dealen van drugs.

Spuwen

Nog een opmerkelijk feit: amper 55 procent van deze gecontroleerde mensen waren Bruggelingen, een vijfde onder hen was uit een kustgemeente afgezakt naar Brugge, 13 procent kwam uit Izegem of Roeselare. “Als Oostende een danscafé sluit, komen de jongeren naar hier en proberen ze in Brugge hun plaats op te eisen in het straatbeeld”, stelt Dirk De fauw.

“Ze vallen mensen lastig, gooien bierglazen kapot op straat. Ze omsingelen en bespuwen agenten. Zelfs de politie voelt zich niet meer veilig.” Korpschef Dirk Van Nuffel vult aan: “Die amokmakers zijn zoals de harde kern van de hooligans. Ze slepen op de Eiermarkt dronken Brugse schooljongens mee in hun spoor van vernielingen.”

De agenten mogen telkens stomdronken jongeren, die niet meer op hun benen kunnen staan en half in coma voor hoteldeuren liggen, naar het ziekenhuis of het politiehuis transporteren. De politie houdt er vaak een vol gekotste combi aan over. En er is meer: jonge vandalen houden schijngevechten om agenten te foppen, combi’s rijden hun banden lek op rondslingerend glas in de Kuipersstraat. Er is ook al een namaakwapen in beslag genomen.

Extra camera’s

Hoe kan die overlast effectief bestreden worden? Binnenkort worden drie extra politiecamera’s geïnstalleerd in de Kuipersstraat, ‘t Zand en op het Stationsplein. Volgende week moeten al drie amokmakers zich verantwoorden, de kans is groot dat burgemeester Dirk De fauw hen een administratief plaatsverbod oplegt.

“Ze mogen zich dan gedurende een periode niet meer vertonen in de Brugse uitgaansbuurt. We weten wie het is, van zodra een patrouille hen ziet, worden ze opgepakt. Het levert hen een combitaks, enkele uren cel én een gasboete op”, zegt korpschef Dirk Van Nuffel.

Alcoholverbod?

Dirk De fauw wil graag ook een verbod op glazen recipiënten instellen in de uitgaansbuurt, voor al wie buiten op het openbaar domein drinkt. Volgens de Brugse burgemeester staat de horeca niet afkerig tegenover zo’n verbod. Korpschef Dirk Van Nuffel wil nog een stapje verder gaan en hoopt op een alcoholverbod op het openbaar domein, zoals ten tijde van burgemeester Patrick Moenaert.

Die wou met die maatregel de overlast van nachtwinkels inperken. Zijn opvolger Renaat Landuyt schroefde die gemeentelijke verordening terug, omdat hij vond dat het niet hoorde om ook verliefde koppeltjes bij het nuttigen van een glaasje schuimwijn of om klinkende kameraden te verbaliseren.

Vrees voor discussies

De huidige burgemeester is niet echt happig om het reglement van zijn voorganger en partijgenoot opnieuw in te voeren: “Een alcoholverbod gaat te ver. Zo los je niet alle problemen op, maar creëer je discussies. Wat doe je dan op een druk terras: wie neerzit, mag alcohol drinken, maar wie rechtstaat, niet. In ons nieuw ontwerp van reglement voorzien we een bepaling dat ook het bezit van een glazen fles sterke drank beteugeld kan worden. Zo vermijden we dat jongeren in nachtwinkels alcohol kopen en overgieten in plastieken bekers.”

Preventieschepen Mathijs Goderis is alvast een groot voorstander van een glasverbod: “Niet alleen in functie van de veiligheid, maar ook van de openbare netheid. Na elk weekend heeft onze dienst Openbaar Domein veel werk om alle gebroken glazen op te kuisen. Een alcoholverbod is inderdaad te vergaand.”

controle

Sandra Timmerman, voorzitter van Horeca Brugge, zit volgende week samen met de korpschef en de burgemeester om de violen te stemmen: “Op zijn minst is er nood aan een glasverbod. Maar het lijkt mij zinvol om de oude reglementen weer boven te halen en aan te passen aan de huidige situatie.”

“Belangrijk is dat er een werkbaar document komt dat op een efficiënte manier de overlast kan bestrijden. Ik wil mij nu nog niet uitspreken over alcohol- of glasverbod. Maar als plastieken bekertjes op bepaalde momenten in bepaalde buurten verplicht worden, moet er gekeken worden naar herbruikbare bekers.”

Verdeeld

Binnen de horeca zijn de meningen verdeeld. Karel Hessels van Charlie Rockets café en jeugdherberg vindt een alcoholverbod te vergaand. Hij vraagt zich af of het glasverbod enkel in het weekend zal gelden én wie dat zal controleren. “Als het bij ons volle bak is, glippen er soms klanten ongezien naar buiten, met een bierglas in hun handen, dat ze nadien om het hoekje dumpen. En wij hebben nochtans een portier! Voor cafés zonder portier wordt dat nog moeilijker.”

“Hoe dan ook, het nieuwe reglement zal goed moeten gecommuniceerd worden naar de Bruggelingen én de bezoekers. Zal de politie dan ook niets vermoedende Nederlanders en Britten meteen beboeten? Een glasverbod is niet nieuw, ik herinner mij vaag dat ik ooit een affiche moest ophangen in mijn café…”

Tim Lescrauwaet van café Ambiorix op de Eiermarkt is niet tegen een alcoholverbod op de openbare weg: “Maar zoiets invoeren op een pleintje als de Eiermarkt, waar jongeren van het ene café naar het andere trekken en allemaal buiten staan, zou absurd zijn. Overigens hebben wij al samen met onze buren van café Pick en The Place plastieken bekers ingevoerd: vanaf 22 uur op donderdagavond en vanaf 23 uur in het weekend worden gewone pintjes niet meer geserveerd in glazen. Speciale bieren is iets anders, die vereisen een passend glas. We doen dus al aan preventie.”

Rustig op ‘t Zand

Sander Duboccage van Bras Café op ‘t Zand wijst er ons op dat er op zijn plein nauwelijks nog overlast is van jongeren. Hij is vragende partij voor een alcoholverbod op het openbaar domein en een glasverbod: “Maar ons terras behoort niet tot het openbaar domein! Het was spijtig dat Renaat Landuyt het reglement van zijn voorganger Patrick Moenaert teniet heeft gedaan.”

“Ik krijg vaak controleurs van Volksgezondheid op mijn terras. Die komen ruiken aan het glas van -16-jarigen, om er zich van te vergewissen dat die een ‘gewone’ cola aan het drinken zijn. Maar dat er ondertussen vijf meter verder een jongetje op een bankje een halve fles wodka aan het leegzuipen is, interesseert hen niet. De wet op de sterke dranken verbiedt minderjarigen sterke drank te kopen, maar het bezit is niet strafbaar.”

Carapils

“Door de energiecrisis zien wij ons verplicht onze prijzen op te slaan. De prijsverhogingen zetten tieners, die een budget van amper 20 of 30 euro hebben voor een avondje stappen, aan om naar de nachtwinkel te gaan en daar goedkope Carapils of jenever te kopen. Ze komen dan dronken bij ons toe, drinken nog één pintje en worden lazarus opgepakt door de politie. Aan hun ouders durven ze niet te vertellen dat ze een hele fles korte drank uit de nachtwinkel binnen hebben. Maar ze zeggen wel dat ze uit de Bras komen…”