Lokale politie Damme/Knokke-Heist waarschuwt voor oplichtersbende aan huis

De lokale politie Damme/Knokke-Heist waarschuwt voor een oplichtersbende die actief is op het grondgebied.

“Het gaat meestal om een Engelssprekende persoon die aan de deur belt en vraagt om het dak te ontmossen, reinigen of af te spuiten”, zegt korpschef Steve Desmet. “Ze geven zich uit als dakwerkers. De persoon heeft soms een kaart of foto mee van iemand die een dak reinigt als voorbeeld. Eenmaal ze beginnen aan het dak, merken ze andere ‘problemen’ waar ze ook geld voor vragen. Voor je het weet, ben je heel veel geld kwijt.”

“Ons politieteam waarschuwt om niet in te gaan op deze oplichtingspraktijk. Heb je vragen of wil je er iets over kwijt? Verwittig zeker onze diensten en bel naar ons vast nummer +32 50 619 619.”