Lijst met inbreuken die leiden tot een GAS-boete in Brugge wordt steeds langer

Het lijstje met inbreuken die leiden tot een GAS-boete in Brugge wordt steeds langer. Vanaf 2024 wordt het glasverbod in de openbare ruimte uitgebreid en riskeert elke chauffeur een boete, als hij de verkeersluwe zone in de Brugse binnenstad inrijdt. Vorig jaar brachten GAS-boetes de stadskas al 56.785 euro op. De kans dat dit bedrag vertienvoudigt, is reëel.

Bruggelingen lopen het risico op een GAS-boete, als ze hun afval foutief buitenzetten, zwerfvuil dumpen, sigarettenpeuken op de grond gooien, wildplassen, hondenpoep van hun huisdier niet oprapen, nachtlawaai veroorzaken, foutieve menuborden bij horecaterrassen plaatsen, toeristen aanklampen om hun horecazaak te bezoeken, lachgas gebruiken…

Wintergloed

Vorige week gaf de gemeenteraad groen licht voor de uitbreiding van de openbare zone waar er van donderdag- tot zondagavond een glasverbod geldt. Dat is niet meer alleen in de uitgaansbuurten en in Sint-Andries bij risicomatchen, maar deze winter ook langs het parcours van Wintergloed.

Verwacht wordt dat de politie de komende maanden ook strenger zal optreden tegen stadsgidsen, die met te grote groepen rondlopen en de Blinde Ezelstraat of de Minnewaterbrug blokkeren. De politieverordening op georganiseerde toeristische wandelingen, met mogelijke GAS-boetes als sanctie, bestaat al sinds 2019. Maar er werd nog maar zelden sanctionerend opgetreden. Recente klachten nopen Stad en politie tot actie.

Autoluw

Bovendien zal Brugge vanaf het voorjaar van 2024 inbreuken op het C3 verkeersbord, dat de autovrije/autoluwe zone in de binnenstad aanduidt, voortaan administratief beteugelen. Tot nu toe moest de politie een proces-verbaal opstellen en hing het van het West-Vlaams parket af of de overtreders al dan niet vervolgd werden.

Van juli tot september hebben de vier slimme camera’s 13.000 overtredingen vastgesteld. Aan een minimumtarief van 58 euro zou dat al 754.000 euro opgebracht hebben aan de stadskas. Die inbreuk alleen al zou voor de stad minstens meer dan een vertienvoudiging van de inkomsten betekenen. Want de bestaande GAS-boetes hebben de Brugse stadskas in 2022 amper 56.785 euro opgeleverd.

Burgemeester Dirk De fauw wijst erop dat de grootte van de geldboetes afhankelijk is van meerdere factoren: “Met name van de soort inbreuk, de ernst (verzwarende/verzachtende omstandigheden) en van eventuele herhalingen. Het maximum bedrag voor minderjarigen is 175 euro. Voor volwassenen is dit maximum 350 euro.”

Afval

Volgens Dirk De fauw zijn de meeste vastgestelde feiten afvalgerelateerde inbreuken, wildplassen en nachtlawaai: “In 2022 waren er 760 GAS-vaststellingen. In iets meer dan de helft van de gevallen (59 procent) ging het om sluikstorten: 462 Bruggelingen werden betrapt op het dumpen van afval.”

Er dient hier wel een kritische kanttekening geplaatst te worden. Want het ging slechts in 183 dossiers om sluikstorten op openbare plaatsen, 226 vaststellingen betroffen inbreuken op de afvalkalender. Het Brugs plasplan en de recente toename van het aantal openbare toiletten heeft nog geen positief effect: met 124 boetes steeg het aantal betrapte wildplassers.

De top drie van de inbreuken wordt afgesloten met 42 vaststellingen voor nachtlawaai. Een daling met de coronajaren, toen er vaker thuis gefeest werd.

Ondemocratisch?

Het systeem van GAS-boetes stoot ook op kritiek van wakkere burgers: een beroep tegen de sanctie werkt niet opschortend. En als je beroep aantekent, verschijn je voor hetzelfde stadsbestuur dat de GAS-boete voorschrijft en int. Met andere woorden: Stad is in deze materie rechter en partij.

Burgemeester Dirk De fauw verdedigt het principe: “Na de eerste kennisgeving kan er steeds verweer ingediend worden. Dan gaat de sanctionerend ambtenaar na of dit gegrond is en of de geldboete al dan niet behouden blijft. Wanneer het verweer ongegrond wordt verklaard, en men na het ontvangen van een beslissing nog steeds niet akkoord gaat met de opgelegde sanctie (boete of bemiddeling), kan men beroep aantekenen bij de politierechtbank.”

“De politierechter schort de geldboete wel tijdelijk op in afwachting van zijn uitspraak. Dit gebeurt onafhankelijk van de Stad. Het voordeel van de administratieve geldboete is dat er geen spoor is van een gerechtelijk dossier. Wie strafrechtelijk veroordeeld wordt, krijgt een vermelding in het strafregister.”