Leverancier van gekapseisd bootje in De Panne, krijgt in Nederland zeven jaar cel

In de zaak van een gekapseisd bootje voor de kust van De Panne is een 44-jarige man van Iraanse origine in Nederland veroordeeld tot zeven jaar effectieve gevangenisstraf voor mensensmokkel. De beklaagde zou het bewuste bootje naar De Panne gebracht hebben.

Op 21 januari 2020 belde een doorweekte Afghaan rond 5.20 uur aan bij een appartementsgebouw in de Dynastielaan in De Panne. De vluchteling verklaarde dat hij zich samen met dertien andere transmigranten aan de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk had gewaagd. Hun bootje was echter gekapseisd.

Ongeveer twee uur eerder had de politie in De Panne al een verdachte Renault Mégane met Franse nummerplaat onderschept. De Afghaanse inzittenden Samiullah K. (28) en Asif K. (32) konden later dankzij verder onderzoek gelinkt worden aan de mensensmokkel. Op 29 juli 2020 werden de beklaagden respectievelijk tot zeven en zes jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld.

In het Belgische luik van het onderzoek bleek al dat het gebruikte bootje door een voertuig met Nederlandse nummerplaat naar De Panne was gebracht. Op de foto van de ANPR-camera werd de Nederlandse Iraniër Yahya K. (44) door een getuige herkend achter het stuur van de Toyota Corolla. Hetzelfde voertuig werd op 9 april 2020 nog eens in ons land betrapt bij het vervoeren van reddingsvesten, twee buitenboordmotoren, een vaartuig en een brandstoftank voor motorboten. Ten slotte konden de speurders K. nog linken aan nautisch materiaal dat gebruikt werd bij enkele andere smokkels.

Yahya K. moest zich voor de verschillende feiten van mensensmokkel verantwoorden voor de rechtbank van Overijssel. De verdediging vroeg voor alle feiten de vrijspraak. De rechters in Zwolle veroordeelden hem echter tot zeven jaar effectieve gevangenisstraf. Enkel voor de feiten in april 2019 in Frankrijk werd K. vrijgesproken. Toen werden 18 Iraakse transmigranten aangetroffen op het strand van het Noord-Franse Audresselles. (Belga)