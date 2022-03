Leraar op non-actief na klachten over grensoverschrijdend gedrag

Een leraar van vrije basisschool De Schatkist in Ichtegem is op non-actief gezet door de school na diverse meldingen van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van zijn leerlingen. De politie onderzoekt de zaak.

In een brief aan de ouders liet scholengroep Sint-Rembert, waartoe vrije basisschool De Schatkist in Ichtegem behoort, weten dat de leraar niet langer voor zijn klas zal staan. Ondertussen is er een vervangster aangesteld. Over de leraar kwamen recent een aantal klachten van leerlingen naar boven over grensoverschrijdend gedrag.

Toen de school die verhalen te horen kreeg, ondernam ze naar eigen zeggen meteen actie. “Alle meldingen worden momenteel opgevolgd en onderzocht”, zegt algemeen directeur Ann Stael van scholengroep Sint-Rembert. “Als daar strafbare feiten bij zijn, dan is het aan het gerecht om actie te ondernemen. In het belang van de kinderen, hun ouders en ons lerarenkorps kan ik voorlopig niet ingaan op de inhoud van die klachten”, klinkt het.

Flink geschrokken

De ouders van de leerlingen uit de klas van de geviseerde leraar zaten gisteren samen om de zaak te bespreken. “We zijn allemaal flink geschrokken. Men zegt dat de waarheid altijd uit een kindermond komt, dus we hebben geen reden om te twijfelen aan wat onze kinderen ons vertellen. We wensen dat dit grondig onderzocht wordt. Eind deze week zitten we samen met de school om te zien hoe het onderzoek verder evolueert”, klinkt het bij één van hen.

De geviseerde leraar nam ondertussen ook een advocaat onder de arm. De politiezone Kouter bevestigt dat er een onderzoek lopende is.