Leidster Blankenbergse jongerenbende blijkt ook geldezel: parket eist zes maanden cel

Een jonge vrouw uit Blankenberge riskeert in de Brugse rechtbank zes maanden cel voor witwaspraktijken. M.C. (20) kreeg in maart nog een voorwaardelijke celstraf als leidster van een gewelddadige jongerenbende.

Op 5 maart 2020 – ze was toen amper achttien jaar – ontving M.C. 690 euro op haar bankrekening. Het geld bleek afkomstig van phishing en werd dus via de rekening van C. witgewassen. De jonge vrouw gaf haar rol als geldezel toe en stelde dat ze haar bankkaart ter beschikking had gesteld van een zekere ‘Mustapha’ uit Oostende. In ruil had ze 50 euro gekregen.

De procureur vroeg woensdag zes maanden cel en een boete, maar de verdediging drong aan op een werkstraf. “Mijn cliënte was nog heel jong”, pleitte advocaat Mathieu Langerock. “Bij haar laatste vonnis kreeg ze voorwaarden opgelegd en mocht ze de cel verlaten. Nu geniet ze OCMW-steun en wordt ze begeleid door de gespecialiseerde organisatie Back on track.”

Als leidster van een jongerenbende terroriseerde M.C. de Blankenbergse stationsbuurt. Zo liet ze een zestienjarig meisje brutaal afranselen door twee minderjarige kompanen terwijl ze zelf lachend stond te filmen met haar smartphone. Volgens de gerechtspsychiater is ze ‘onbehandelbaar’, maar de rechter zag op 14 maart toch nog hoop en legde haar achttien maanden voorwaardelijke celstraf op. (AFr)