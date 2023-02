Leerlingen bellen noodnummer voor ‘brand’ op school in Poperinge, factuur kan oplopen tot 2.500 euro

Voor de melding van een brand in een gebouw in Poperinge werd Brandweer Westhoek donderdagnamiddag even voor 13 uur opgeroepen naar de Boeschepestraat. Toen de eerste hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek het al snel te gaan om een ‘grap’.

De interventie van de hulpdiensten vond plaats bij het voormalige VTI, een school in de Boeschepestraat die intussen deel uitmaakt van de nieuwe bovenbouwschool Lodewijk Makeblijde College.

Twee minderjarigen

Politiezone Arro Ieper kon de personen achter de kwaadwillige en nutteloze oproep identificeren. Het gaat om twee minderjarigen.

“De leerlingen, die de oproep deden, zijn geen leerlingen van het Lodewijk Makeblijde College”, benadrukt Kristof Christiaen, directeur IT, communicatie, infrastructuur en kwaliteit van de Poperingse scholengemeenschap Bertinus Collectief.

Passend gevolg

“Verder wens ik ook te vermelden dat de school, net als de hulpdiensten, zwaar tilt aan het incident en de misplaatste grap, en er ook een passend gevolg gegeven wordt aan de leerlingen. De noodcentrale kan op het moment van de nepoproep namelijk geen hulp bieden aan mensen, die echt in nood zijn.”

Het duo mag zich straks aan een serieuze rekening verwachten. Voor de melding – een “standaard uitruktrein brand” in het jargon – werden een commandowagen (twee personen), een tankwagen (twee personen), een ladderwagen (drie personen), twee autopompen (twaalf personen) en twee reservepersoneelsleden in de brandweerkazerne opgeroepen. De factuur kan oplopen tot 2.500 euro. (TP)