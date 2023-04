Leerlinge van abdijschool van Zevenkerken aangerand tijdens schoolreis naar Griekenland

Een 17-jarige leerlinge van de Abdijschool van Zevenkerken in Sint-Andries (Brugge) is dinsdagnacht tijdens een schoolreis naar Griekenland aangerand door een profvoetballer – voormalig doelman van de Israëlische nationale ploeg. Tom Zwaenepoel, begeleidend leraar, getuigt.

Boris Kleyman (33), de doelman van de Griekse eersteklasser Volos FC (geboren in Oekraïne, maar gewezen lid van de Israëlische nationale ploeg), maakte dinsdagnacht in een cocktailbar in de Atheense wijk Kolonaki avances aan een Belgisch meisje. De leerlinge van de abdijschool van Zevenkerken vierde samen met haar jaargenoten de laatste avond van een schoolreis naar Griekenland.

Dronken

Blijkbaar begon de dronken voetballer het meisje te bepotelen, toen het meisje niet inging op zijn geflirt. Haar jaargenoten verdedigden haar en raakten slaags met de doelman, twee medespelers en de portier van de bar. De leerlingen hebben meteen hun leerkrachten en de politie verwittigd, die de voetballer arresteerde. In zijn jas werd 1,5 gram heroïne aangetroffen. Zijn voetbalploeg heeft hem onmiddellijk geschorst.

De abdijschool van Zevenkerken.

Vier leerlingen zijn even voor verhoor opgepakt door de politie, maar korte tijd later vrijgelaten. De delegatie van de abdijschool is inmiddels terug uit Griekenland. Jean-Pierre Vanden Berghe, voorzitter van het schoolbestuur, reageert opgelucht.

“Ik kan alleen maar mijn bewondering uiten voor de professionele en correcte manier waarop de begeleiders van deze schoolreis bijstand verleend hebben tijdens deze schoolreis. Ze hebben hun plicht, conform het schoolreglement, voor 100 procent volbracht. Inmiddels zijn ook de ouders van de leerlingen verwittigd en gerustgesteld.”

Te laat in hotel

Bruggeling Tom Zwaenepoel, leraar Duits en een van de begeleiders, is net als de leerlingen terug thuis na de bewogen schoolreis en getuigt: “De voorlaatste en de laatste avond waren de zesdejaars vrij. Ze moesten wel om 23 uur terug in het hotel zijn, de allerlaatste avond uitzonderlijk om 1.30 uur, samen met een begeleider.”

“De afspraak was dat alle laatstejaars bij hun terugkeer in het hotel hun naam en uur van aankomst aan de balie zouden noteren. De feiten zijn om 2 uur ‘s nachts gebeurd, bijgevolg zijn de afspraken niet nageleefd. Het is inderdaad zo dat de Atheense politie een leerlinge en enkele klasgenoten meegenomen heeft naar het politiekantoor, toen die haar verdedigden tegen een profvoetballer die haar lastig viel. De doelman zit trouwens nog altijd in de cel, onze leerlingen zijn na verhoor vrijgelaten. Donderdag wordt de dader ondervraagd door de politie.”

“Een vrouwelijke collega heeft zich over het slachtoffer ontfermd, omdat ik de rest van de groep moest begeleiden tijdens een daguitstap naar een Grieks eiland.”

Leraar Tom Zwaenepoel.

Verontwaardiging

“Er heerst bij de medeleerlingen grote verontwaardiging dat zoiets kon gebeuren. Mijn collega heeft de leerlingen voortdurend bijgestaan in het politiecommissariaat”, vervolgt Tom Zwaenepoel, die met de andere leerlingen een gesprek had over de feiten. “Ze zijn diep onder de indruk, dit is een domper op een mooie en interessante reis. Het zal tijd vergen om alles een plaats te geven. Het slachtoffer heeft nu rust nodig.”

Op maandag 17 april, na de lessen, plant de school een moment om met de betrokken leerlingen in gesprek te gaan. Tom Zwaenepoel: “Ik vrees dat er voor hen een sanctie volgt, maar dat is de verantwoordelijkheid van de directie. Ze hebben het vertrouwen van de begeleiders misbruikt door langer uit te gaan dan afgesproken was. De abdijschool laat niet zomaar alles toe, regels en afspraken moeten gerespecteerd worden, zodat een schoolreis veilig kan verlopen.”

Consulaire bijstand

De abdijschool van Zevenkerken, waar ooit Koning Filip en Prins Laurent studeerden, heeft na het voorval onmiddellijk de Belgische ambassade in Athene gecontacteerd. “De ambassade heeft consulaire bijstand verleend en een advocaat aangesteld. De school en de ouders zullen nog met de ambassade overleggen over een mogelijke klacht tegen de profvoetballer wegens aanranding. Hij is inmiddels geschorst door zijn ploeg”, aldus Tom Zwaenepoel.