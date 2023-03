Leerling haalde airsoftgeweer aan school in Brugge: “Verboden voor minderjarigen”

Donderdagochtend 8.45 uur kreeg de politie van Brugge een melding dat er een leerling gesignaleerd was met een airsoftgeweer op de middelbare school, het Sint-Andreasinstituut. De politie ging er meteen op af en alle leerlingen moesten tijdelijk in hun klassen blijven. Na iets meer dan een half uur was de 15-jarige leerling gevat. Ze namen hem mee naar het bureau voor verhoor. Er werd een PV opgesteld, die zal doorgegeven worden aan het jeugdparket.

Om 8.45 uur kwam er bij de politie van Brugge een melding binnen van een jongeman, die op het Sint-Andreasinstituut een wapen had getoond. “Onze ploegen zijn er natuurlijk direct naartoe getrokken, want het was niet duidelijk of het om een echt wapen ging of niet. De leerlingen moesten allemaal in hun klassen blijven tot er kon geïdentificeerd worden wie die persoon was. Rond 9.15 uur was de 15-jarige leerling gevat en werd hij meegenomen naar het kantoor”, vertelt Lien Depoorter, woordvoerster van politiezone Brugge.

Airsoftgeweer

“Uiteindelijk bleek het te gaan om een airsoftgeweer, een soort bolletjesgeweer op basis van luchtdruk, dat heel erg lijkt op een vuurwapen. De jongeman in kwestie heeft er ook nooit mee gedreigd”, gaat Lien verder. “Op kantoor werd de jongeman verhoord over waarom hij het geweer had meegenomen en had uitgehaald.”

De politie heeft een PV opgesteld. “Door de wapenwet in België is het verboden om dit soort wapen zomaar in het openbaar mee te nemen of te tonen. Voor mensen, die bijvoorbeeld schieten met een airsoftgeweer in een club gelden er speciale regels om dat wapen te vervoeren en mee te nemen. Het mag ook niet verkocht worden aan minderjarigen.”

Het hele voorval doet fel denken aan de jongeman, die in oktober 2021 een airsoftwapen had getoond op de bus in Kortrijk en toen afstapte richting hogeschool VIVES. Toen was het lang niet duidelijk of het ging om een echt wapen of niet en werden zelfs de speciale eenheden ingezet om de jongeman te vinden.