KU Leuven-professor in Brugge geschorst wegens grensoverschrijdend gedrag

Een Chinese professor van de KU Leuven die op de campus in Brugge werkte, is geschorst omdat hij ongepast gedrag vertoonde tegenover twee doctoraatsstudentes. Dat schrijft de krant Het Laatste Nieuws vrijdag en de universiteit bevestigt het nieuws.

De 45-jarige professor zou te nauw fysiek contact gezocht hebben met de twee studentes, schrijft HLN.

Werken in tuin

Hij zou de hand van een van hen hebben willen vasthouden en haar middel hebben aangeraakt. Hij nodigde de studentes ook bij hem thuis uit voor een teambuilding, maar toen moesten ze werken uitvoeren in zijn tuin.

In 2022 ontving de universiteit meldingen over het gedrag van de man. Op 15 november 2022 nam de universiteit maatregelen: de professor mocht de campus niet meer betreden en mocht geen contact meer hebben met collega’s of studenten. Die maatregelen zijn tot op vandaag nog steeds geldig.

Tuchtprocedure

Naar aanleiding van de meldingen werd ook een tuchtprocedure opgestart. In september van dit jaar heeft de raad van bestuur van de KU Leuven de definitieve sanctie vastgelegd: de graad van de professor werd teruggezet van hoofddocent naar docent.

Bij HLN ontkent de professor alle aantijgingen. Hij wijt de incidenten aan culturele verschillen: de relatie tussen promotoren en doctoraatsstudenten is volgens hem in China helemaal anders dan in België.