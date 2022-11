Kortrijkse schepen Axel Weydts ontvangt opnieuw dreigbrief: “Ik laat me niet intimideren”

Voor de tweede keer ontvangt schepen Axel Weydts van Kortrijk een dreigbrief. De vorige was slechts een maand geleden bij hem thuis gepost.

“Ik had nog getwijfeld om dit online te plaatsen, maar ik zag dat collega’s uit andere steden ook dergelijke ervaringen deelden. Ik wou het niet wegsteken en mee aantonen dat dit helaas bestaat, goed wetende dat daar waarschijnlijk ook weer bagger op zal komen, maar ik heb ook heel veel steunberichten gekregen en dat doet wel deugd.”

“Ik ben wel geschrokken, maar ik laat me niet intimideren”

Schepen van Mobiliteit Weydts moet sinds het begin van zijn legislatuur kritiek slikken naar aanleiding van enkele beleidsbeslissingen. Constructief debat tijdens inspraakmomenten en bij actiegroepen gaat hij nochtans niet uit de weg, maar kritiek op zijn beleid neemt met persoonlijke beledigingen een lelijke wending. “Het is niet de eerste keer dat ik geconfronteerd wordt met homohaat, maar als je letterlijk bedreigd wordt met zinnen zoals ‘je bent niet normaal als je homo bent, we gaan jou komen knippen met een bende waar je woont of in het stadhuis’ en een verwijzing naar de ontvoeringspoging van Vincent, dan schrik je toch wel even. Al laat ik me niet intimideren. Ik denk ook niet dat het over een bende gaat zoals ze zelf schrijven.”

Kiezen voor toekomst

In de brieven wordt verwezen naar beleidsbeslissingen zoals het invoeren van fietsstraten, de nieuwe zones 20 en de gedeeltelijke knip in de Driekerkenstraat in Bissegem. “We doen ons best om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de inspraakmomenten, maar soms wordt het debat toch nog in latere fase bij uitvoering opengetrokken”, gaat Axel verder. “Het stadsbestuur staat in voor het algemeen belang en dat botst soms met individuele belangen, maar wij kunnen niet luisteren naar de luidste roeper. We kiezen voor de toekomst van de stad. We gaan verder met ons beleid, voor mijn part mogen ze honderd brieven schrijven, maar dergelijke dreigementen maken geen indruk.”

“Ik merk wel dat ik iets meer op mijn hoede ben, je hebt uiteindelijk maar één zot nodig die eens doorslaat”

Al betrapt Weydts zich erop om toch eens rond te kijken wanneer hij een café binnenwandelt of bij een bepaalde blik zich vragen te stellen. “Ik merk wel dat ik iets meer op mijn hoede ben, je hebt uiteindelijk maar één zot nodig die eens doorslaat”, geeft Axel toe. “Het wordt echt heel persoonlijk gespeeld en al heb ik een dikke huid, toch raakt het je. In eerste instantie ben ik nog steeds een mens. Helaas hoort het erbij deze dagen.”

Zo laat de schepen in zijn Facebookbericht weten dat hij zich ernstig zorgen maakt over waar dat zal eindigen. “Meer en meer worden politici uitgemaakt, beschimpt, bedreigd, bijna ontvoerd, … Moeten we dit nog normaal vinden? Deze opgepookte verruwing van het debat is nefast voor onze democratie. Ik hoor meer en meer jongeren ook zeggen: “ik ben geïnteresseerd in politiek maar op die manier begin ik er niet aan!” Dat is toch jammer?”

Vreemde tijden

Wat betreft de homohaat heeft Axel Weydts de indruk dat het alleen maar erger wordt de afgelopen jaren. “Het debat wordt ook immens opgepookt door bepaalde extreme partijen en groepen, daar moeten we eerlijk over zijn. Het zijn vreemde tijden.”

Axel dient klacht in bij de politie, maar het is gissen naar een verdachte gezien de anonimiteit van de brieven. “Toch werd door de politie aangeraden een klacht in te dienen om een dossier te kunnen opbouwen moest er zich nog iets gelijkaardig voor doen.”