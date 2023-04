Korpschef Dirk Van Nuffel: “Bijna de helft van de Bruggelingen is al geconfronteerd met internetcriminaliteit”

De criminaliteitscijfers in Brugge zijn vorig jaar gedaald, behalve drugsbezit. ICT-misdrijven zitten in de lift. “Bijna de helft van de Bruggelingen is al geconfronteerd met ‘phishing’, het hengelen naar paswoorden en bankgegevens via je pc”, zegt korpschef Dirk Van Nuffel.

“Brugge is een veilige stad”, benadrukt burgemeester Dirk De fauw. Hij vergelijkt liever de criminaliteitscijfers van 2012 met 2019, omdat de twee coronajaren met veel familiaal geweld – iedereen zat in zijn kot, ook de criminelen – niet echt representatief zijn.

ICT-criminaliteit

Dirk Van Nuffel, korpschef van de lokale politie, evalueerde de statistieken en ziet dat er in 2022 beduidend minder inbraken (267) en minder fietsdiefstallen (minder dan 1.000, dank zij de camera’s en overdekte fietsparkings) waren in Brugge. Het grote pijnpunt is de ICT-criminaliteit geworden, de vier leden van de computer crime unit bij de lokale politie hebben hun handen meer dan vol.

“Sinds de pandemie steeg het online winkelen. Meer volk op het internet betekent meer kansen voor cybercriminelen om hen in de val te lokken. Na de coronacrisis bleef de online handel overeind. Vorig jaar waren er 674 klachten over internetmisbruik. Het gaat vooral om ‘phishing’: internetgebruikers met e-mails om de tuin leiden om zo aan hun paswoord of bankgegevens te geraken. Die cijfers zijn slechts het topje van de ijsberg, want uit schaamte, om dat ze zich in de luren lieten leggen, durven vele Bruggelingen geen aangifte te doen.”, aldus Dirk Van Nuffel.

Drugs

Het aantal geregistreerde drugsfeiten zit op hetzelfde peil als in de coronajaren en is dus beduidend hoger dan in 2019. “Tijdens de pandemie spotte de politie meer volk in de parken, waardoor het bezit en het gebruik van drugs meer opvielen. In 2022 was er geen kentering, het aantal drugsdelicten blijft steken op 707 feiten. Het is dubbel: drugsbestrijding is een prioriteit in het zonaal veiligheidsplan. Als de politie zijn controles opdrijft, betrappen we meer druggebruikers”, aldus Dirk Van Nuffel.

Opvallend is dat het vandalisme in 2022 een fikse duik nam : met 1.287 feiten zit Brugge op hetzelfde niveau als 2017. “Ook inklimmingen in de haven zijn verwerkt in die statistieken, het feit dat er vorig jaar in Zeebrugge veel minder transmigranten aangetroffen werden, speelt mee.”

“Onze haven is goed beveiligd met prikkeldraad en camera’s. Tegenwoordig wagen vluchtelingen de oversteek naar Engeland vooral in kleine bootjes vanuit Noord-Frankrijk. De afstand is korter en de stroming bij ons doet hen afdrijven naar de Faroër eilandengroepen”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

Hij wijst erop dat de goed beveiligde haven van Zeebrugge er ook voor zorgt dat er minder drugs uit schepen op de terminals naar buiten kan gesmokkeld worden.

Nachtbrakers

De weekendoverlast in de uitgaansbuurten nam na corona wel toe: in 2022 waren er 909 geweldsdelicten in de publieke ruimte. Bijgevolg voerde Brugge een glasverbod in. Toch wordt de lokale politie nog geregeld geconfronteerd met ladderzatte en agressieve nachtbrakers, ook buitenlandse toeristen.

“De voorbije weken gaat het beter, mede door het faillissement van twee horecazaken op de Eiermarkt en in de Kuipersstraat zakken veel minder mensen uit Oostende af naar Brugge. We hebben amper vijf personen een plaatsverbod moeten geven. Binnenkort komen er wellicht nog twee bij”, aldus Dirk De fauw.

De burgemeester is blij dat zeven op tien Bruggelingen tevreden zijn over de werking van de politie en dat amper 5 procent van de Bruggelingen zich onveilig voelt: “Wel dubbel zoveel vrouwen als mannen. Opmerkelijk is dat de meesten zich vooral onveilig voelen in het verkeer. Het groot verschil tussen de wijken valt op. In Zeebrugge kampt 27,8 procent van de bewoners met een subjectief onveiligheidsgevoel. Dat heeft veel te maken met de heisa en de beeldvorming rond transmigranten. Maar we hebben een gebiedscoördinator aangesteld en zetten extra personeel in.”