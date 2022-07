Knokke zet Nederlands-Belgische politiepatrouilles in tegen overlast door jongeren

De lokale politie Damme-Knokke slaat de handen in elkaar met de Nederlandse politie om overlast door Nederlandse jongeren tegen te gaan. “De afgelopen jaren veroorzaakte deze doelgroep heel wat overlast in de Knokke-Heistse uitgaansbuurten”, klinkt het volgens Belga.

Dankzij het Benelux-politieverdrag kunnen ordediensten over de grenzen heen bepaalde controles uitoefenen, en daar maakt de politie Damme-Knokke deze zomer gebruik van.

“Traditiegetrouw vertoeven tijdens de zomer veel Nederlandse jongeren in de Knokke-Heistse uitgaansbuurten”, verduidelijkt korpschef Steve Desmet. “Dankzij de samenwerking kunnen we efficiënter optreden bij overlast. Zo kunnen we de jongeren sneller identificeren omdat onze Nederlandse collega’s toegang hebben tot de Nederlandse informatiedatabanken. Bovendien merken we dat de jongeren sneller in dialoog gaan met een Nederlandse agent.”

Patrouille met ruiters

Harm van de Voorde, teamchef bij Politie Nederland betrokken bij de samenwerking, bevestigt dit. “Het is goed dat we hier in Knokke-Heist aanwezig zijn om onze lokale kennis te delen met de Belgische collega’s.”

De eerste gemengde patrouille is een met ruiters. “Die zijn makkelijk aanspreekbaar, goed zichtbaar en uitermate geschikt voor preventief toezicht in de uitgaansbuurten”, klinkt het. Ook de Nederlandse hondenbrigade zal deel uitmaken van een gemengde patrouille.