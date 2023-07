Kinderboerderij Paepehof in Adinkerke klaagt vandalisme aan: “Twee voederdispensers zomaar vernield”

De uitbaters en vrijwilligers van kinderboerderij hoeve Paepehof in de Veldstraat in Adinkerke zijn het beu. Enkele tieners vernielden dinsdag voor de lol twee voederdispensers van de dieren. Dat is niet de eerste keer. “Ze beseffen niet dat wij een vzw zijn en van die opbrengsten van de dispensers ook voeder kopen voor onze dieren”, zegt Andy Vandenbon.

Het vandalisme werd dinsdagavond na sluitingstijd opgemerkt door de vrijwilligers van hoeve Paepehof. “Zij gingen de ronde doen om de dieren te voederen”, zegt Andy Vandenbon die er de horeca uitbaat.

“Toen ze op het terrein liepen, zagen ze dat een houten bak waar twee voederdispensers in zaten geopend was en de twee dispensers volledig vernield waren. Alles was gebroken en het voeder voor de schapen en het graan voor de kipper lag op de grond. We bekeken onze camerabeelden en daar kunnen we de daders hun gang zien gaan.”

Niet eerste keer

Die beelden verschaften meteen duidelijkheid. De daders werden rond 16.20 uur gefilmd. “Het zijn tieners die zich wellicht na een tijdje verveelden op de kinderboerderij en zich dan maar zo uitleven. Het is echt triest want dit is niet de eerste keer. Regelmatig worden hier ook wat schuttingen of deksels vernield, en dan spreken we nog van klein of onopzettelijk vandalisme. Dit is opzettelijk en erger. Ze beseffen niet dat wij een vzw zijn en draaien op vrijwilligers en bijvoorbeeld ook geld halen om onze voeders te kopen met de opbrengsten van die dispensers. Alleen zo kunnen we ook de toegang tot de kinderboerderij gratis houden.”

De politie kwam langs om een pv op te stellen en de camerabeelden worden bekeken. (JH)