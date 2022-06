Kinderarts, die in cel zit voor bezit kinderporno, stopt met praktijk

Jan D.V., de 50-jarige kinderarts uit Veldegem die sinds vorige week in de cel zit op verdenking van voyeurisme en het bezit van kinderporno, stopt met zijn praktijk. Dat heeft de man volgens goede bron beslist vanuit zijn cel.

Begin vorige week klopte de politie aan bij de praktijk van Jan D.V. en zijn echtgenote in Veldegem. Het koppel werkt er allebei als kinderarts. De speurders waren bij D.V. terecht gekomen in het kader van een onderzoek naar een kinderlokker. Vorig jaar meldden de ouders van een jongetje uit de buurt dat iemand hun kind in zijn auto had proberen lokken met snoepjes. Op basis van hun onderzoek besloten de speurders dat dit Jan D.V. Moest zijn, een pediater met een onberispelijke reputatie.

De man werd ondervraagd in het bijzijn van zijn advocaat en gaf volgens onze informatie toe dat hij het inderdaad was die de jongen probeerde te lokken. Tijdens een huiszoeking namen de speurders bovendien zijn computer in beslag en daarop vonden ze beelden die van kinderpornografische aard zijn. Er zouden ook beelden op staan van patiëntjes in de praktijk van D.V., heimelijk genomen met een verborgen camera. Dat zou alvast de kwalificatie ‘voyeurisme’ verklaren.

Opschorting

De Brugse onderzoeksrechter besloot Jan D.V. aan te houden. Ook de raadkamer, die over zijn verdere aanhouding moest beslissen, vond de aantijgingen klaarblijkelijk zwaar genoeg om hem vorige vrijdag nog een maand langer in de cel te houden. Een en ander heeft Jan D.V. ondertussen doen besluiten dat er voor hem als kinderarts geen toekomst meer is. Volgens onze bronnen heeft de man besloten om niet langer als arts actief te zijn. Of zijn echtgenote dat wel nog zal doen, is nog onduidelijk.

Uit het onderzoek is bovendien naar boven gekomen dat Jan D.V. eerder al in aanraking kwam met het gerecht. Dik twintig jaar geleden kreeg hij al eens de gunst van de opschorting voor het bezit van kinderporno. Opschorting betekent dat de feiten bewezen verklaard zijn, maar dat de beklaagde geen straf opgelegd krijgt. Of daar indertijd voorwaarden aan verbonden waren, is niet duidelijk. Ook de Orde van Artsen was niet op de hoogte van de opschorting.

Volgende maand verschijnt Jan D.V. opnieuw voor de raadkamer. Die moet dan beslissen of het noodzakelijk is voor het onderzoek om de man nog langer aan te houden. Stijn Leliaert, de advocaat van Jan D.V., onthoudt zich voorlopig van commentaar.