Kinderarts aangehouden voor voyeurisme en kinderporno

Een 50-jarige kinderarts uit Veldegem bij Zedelgem zit in de cel op verdenking van voyeurisme en het bezit van kinderporno. Dat bevestigt het parket van Brugge.

De Brugse onderzoeksrechter heeft een 50-jarige arts uit de Zedelgemse deelgemeente Veldegem aangehouden op verdenking van voyeurisme en het bezit van kinderporno. De man werd vorige week gearresteerd in een onderzoek naar de vermeende zedenfeiten. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Hij verscheen ondertussen al voor de raadkamer, die zijn aanhouding bevestigde.

Over de feiten is voorlopig weinig bekend. Het parket benadrukt wel dat de man niet verdacht wordt van fysieke feiten. Hij zou zich wel bezondigd hebben aan voyeurisme. Bij een huiszoeking in zijn woning en dokterskabinet werden computers en telefoons in beslag genomen. Op die gegevensdragers werden beelden gevonden die mogelijk van kinderpornografische aard zijn.

Opvallend is wel dat de arts gespecialiseerd is in pediatrie en samen met zijn vrouw een praktijk heeft in de Zedelgemse deelgemeente. Het koppel startte in 1996 bovendien een kindertehuis in India, waar ze een veertigtal verwaarloosde kinderen uit de laagste kasten van het Aziatische land opvangen. Of de arts bekentenissen heeft afgelegd, is onduidelijk.