KIJK – Nederlandse YouTubers verkennen leegstaand pand Hotel Petit Rouge in Blankenberge

Afgelopen weekend verkenden enkele leden van het YouTube-kanaal Urbex Explore het verlaten Hotel Petit Rouge aan de zeedijk in Blankenberge. Hun avontuur is te zien in een 30 minuten durende video hierboven.

“Bij aankomst ontdekten we dat de voorkant van het hotel stevig was afgesloten, maar aan de achterkant konden we onopvallend naar binnen gaan”, klinkt het. De eigenaar is minder tevreden met de actie.

Urbex Explore is een YouTube-kanaal dat zich specialiseert in het verkennen van verlaten en vergeten locaties, zoals gebouwen, fabrieken en ziekenhuizen. De term ‘urbex’ staat voor urban exploration, wat verwijst naar het onderzoeken van verlaten stedelijke gebieden.

“We hoorden dat Petit Rouge verlaten was en besloten het te verkennen. We wandelden door de lege gangen en verlaten kamers. We voelden ons geïntrigeerd door de geschiedenis van het hotel en de mysterieuze sfeer die de vervallen staat van het gebouw met zich meebracht”, aldus een van de leden die in de video te zien is.

Ambitieuze plannen

Bij de politie van Blankenberge waren ze nog niet op de hoogte van het filmpje. Veel commentaar kunnen ze er niet over kwijt. “Als er geen toestemming is van de eigenaar om het pand te betreden, is dat natuurlijk verboden”, laat woordvoerder Jan Maertens weten.

Projectontwikkelaars POC Real Estate en ION, eigenaars van het gebouw, maakten onlangs hun ambitieuze plannen bekend om op de site van Petit Rouge een state-of-the-artgebouw met 169 appartementen, drie commerciële ruimtes, een dakterras en skybar te realiseren.

Daders identificeren

De projectontwikkelaars zelf reageren ook. “We zijn maandag door een alerte buurtbewoner op de hoogte gebracht dat iemand zich toegang verschaft had tot Petit Rouge. Samen met de politie werd het gebouw opnieuw afgesloten en komende vrijdag worden er verdere stappen genomen om Petit Rouge hermetisch dicht te timmeren. Het filmpje hadden we nog niet gezien, maar dat helpt ons wel om daders te identificeren. (MM)