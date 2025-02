KIJK – Auto zonder lichten negeert verkeerscontrole in Wervik en vlucht aan hoge snelheid weg over de grens

Tijdens een verkeerscontrole door de politie van de zone Arro Ieper in het begin van de Leiestraat, naast de monumentale Sint-Medardusstraat in Wervik, negeerde de bestuurder van een auto zaterdagnacht het stopteken van een agent en reed weg over de Leiebrug naar Wervicq-Sud. “De auto kon niet worden onderschept”, zegt woordvoerder Glenn Verdru van de politiezone Arro Ieper.

Iemand uit de buurt filmde het incident en postte het op Facebook, waar het massaal wordt bekeken. De feiten dateren van zaterdag omstreeks middernacht. Op het filmpje is duidelijk te zien dat uit de richting van de Koestraat/Magdalenastraat aan hoge snelheid een auto zonder lichten afkomt.

Achter die auto rijdt een motard van de politie met de zwaailichten aan. De bestuurder van de auto rijdt weg langs de agent die hem aanmaant te stoppen, de motard gaat naar de kant.

Op de grensbrug hangen er camera’s. Die beelden zullen gebruikt worden voor het verdere onderzoek.