Kattenbeul die staarten vilt in Koksijde slaat opnieuw toe, politie is onderzoek gestart

In de regio van Koksijde is een kattenbeul aan het werk. De staarten van de dieren worden gevild, met de dood of een noodgedwongen amputatie tot gevolg. De politie is bezig met een onderzoek. Opgelet, onderstaande beelden zijn niet voor gevoelige kijkers!

Minstens vier katten zijn al het slachtoffer geworden van dergelijke gruwelijke mishandeling. Bij een van hen moest de staart geamputeerd worden. Het recentste feit dateert van afgelopen maandag tussen 19 uur en 19.45 uur in de Irène Bauwenslaan in Oostduinkerke, toen een huiskat even op stap was. De eigenaars troffen hun dier zwaargewond aan, terwijl er drie kwartier eerder nog niets aan de hand was. Volgens de politie Westkust was de staart gevild en moest die door de dierenarts geamputeerd worden.

“Vermoedelijk heeft de kat ook een slag op het oor of hoofd gekregen. Want het linkeroor stond blauw. Op 25 november is een gelijkaardig feit vastgesteld in Koksijde, omgeving Robert Vandammestraat. Naar aanleiding daarvan is nóg een gelijkaardige aangifte binnengekomen, omgeving van de Fuschialaan, weliswaar daterend uit 2018”, klinkt het bij de politie Westkust, die volop bezig is met een onderzoek naar dierenmishandeling. Het is dus best mogelijk dat de beul al langer aan het werk is.

De staart van het dier werd volledig gevild. © BB

Meer dan vier

Opvallend is dat alle gevallen zich in Koksijde situeren, maar telkens in een andere wijk of buurt. Volgens dierenartsen uit de buurt zijn er meer dan vier gevallen, al wil niemand in detail treden om geen paniek te zaaien. Allicht deden niet alle baasjes aangifte bij de politie. Wie getuige is van kattenverminking, belt beter meteen de politie op 101.

(BB)