Karim (48) uit Torhout kijkt na dodelijke raid man die hem neerstak voor eerst in de ogen: “Ik wenste hem zelfs veel succes”

Voor het eerst sinds het assisenproces zeven jaar geleden stond Karim M’Hedhebi (48) uit Torhout oog in oog met ex-RAW13 lid Kevin Derveaux (32) die hem in 2011 bijna doodstak. En dat op twee meter van elkaar in de strafuitvoeringsrechtbank. Derveaux vroeg er om vrij te komen met een enkelband. “Hij is de enige van de bende die ik wou spreken. Ik vroeg hem naar zijn toekomst en wenste hem veel succes”, zegt Karim.

In de nacht van 15 op 16 juli richtte hiphopbende RAW13 gewapend met machetes, messen en een hakbijl een bloedbad aan in de Torhoutse uitgaansbuurt. Het relaas van die feiten werd zondagavond nog weergegeven in de reeks True Crime Belgium. De 21-jarige Jeroen Balloey werd doodgestoken, Christophe Decoene en Karim M’Hedhebi (48) levensgevaarlijk gewond. Vier leden van RAW13 werden op het assisenproces in 2015 veroordeeld: Robin Van Bossuyt en Kevin Goeman kregen vijftien en twaalf jaar cel, Jacky Labaere dertig jaar en Kevin Derveaux 22 jaar. Nochtans was hij het die de fatale messteek toebracht én ook Karim verwondde. Derveaux diende nu na zeven jaar gevangenschap een aanvraag in om voorlopig vrij te komen met een enkelband.

Bij enige ‘iets’ gezien

De slachtoffers werden daarvan op de hoogte gebracht en konden daarover hun zegje doen. “Dat heb ik bij alle anderen geweigerd want het had volgens mij toch geen zin”, zegt Karim. “Maar bij de aanvraag van Derveaux wou ik wel mijn zegje doen. Hij is de enige in wie ik ‘iets’ gezien heb tijdens het assisenproces. Een sprankel hoop dat hij nog iets van zijn leven wou maken. Hij was de enige die de rechter toen antwoordde over zijn toekomstperspectieven. En niet vergeten: hij zal sowieso ooit vrij komen en dan zal hij nog steeds jonger zijn dan ik was tijdens de feiten. Dus vond ik het tijd om hem zelf te vragen hoe het met zijn toekomstplannen staat. En dus trok ik vorige maand naar de strafuitvoeringsrechtbank van Oudenaarde. Daar zat ik op twee meter van hem oog in oog aan een tafel.”

Succes gewenst

Karim stelde daarbij eerst de vragen die hij had aan de voorzitter van de rechtbank. Maar al gauw liet die toe dat beide mannen even met elkaar praten. “We hebben even kunnen praten ja”, zegt Karim. “Ik heb hem gevraagd welke toekomstplannen hij nu heeft. Hij antwoordde dat hij een gezin wil stichten met zijn partner en intussen vast werk en een adres heeft als hij vrijkomt. Daarnaast vertelde hij dat hij de schadevergoeding verder wil afbetalen. Daarna wenste ik hem veel succes in zijn verdere leven en vertrok ik. Dat méén ik ook. De angst- en haatgevoelens die ik lange tijd had, zijn voor een groot stuk weggeëbd. De komst van mijn superlief dochtertje van vier speelde daarbij een grote rol. Achteraf had ik dan ook een positief gevoel bij onze ontmoeting. Maar pas op: ik zal hem nooit vergeven voor wat hij deed. Of het vergeten. Dat kan ook niet, want nog dagelijks zie en voel ik de gevolgen van de elf steken die ik toen kreeg.”

Deze maand vrij?

Of Derveaux effectief voorwaardelijk vrijkomt, beslist de strafuitvoeringsrechtbank later deze maand. Dat kan pas als hij aan alle voorwaarden voldoet. Sowieso zal hij bij een vrijlating zich aan regels moeten houden, wat de slachtoffers ook gevraagd hebben. Hij zal zich niet in bepaalde regio’s zoals Torhout mogen begeven. En als hij toevallig een slachtoffer ontmoet, zal hij zich van die plaats moeten verwijderen. (JH)