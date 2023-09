Jongeren zorgen even voor wat opschudding aan hogeschool Vives in Brugge: kapot gegooide tegels klonken als schoten

Even over 20 uur zaterdagavond liep bij de politie een melding binnen dat er schoten gelost waren in de omgeving van hogeschool Vives in Sint-Michiels, bij Brugge.



Meerdere ploegen van de Brugse politie kwamen ter plaatse en deden een sweep van de terreinen en gebouwen van de hogeschool. Even later kwam aan het licht dat de vermeende schoten afkomstig waren van een fuif even verderop in de Xaverianenstraat. Daar gooiden kwajongens tegels naar beneden die klonken als schoten volgens enkele buurtbewoners. Uiteindelijk raakte niemand gewond en na de sweep van de omgeving werd de actie afgeblazen.