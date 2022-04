Jongeren overvallen tiener met boksbeugel en vernederen hem tot op het bot in Brugge

Een negentienjarige Bruggeling riskeert dertig maanden cel voor een brutale overval op een veertienjarige jongen. Angelo H. en enkele minderjarige kompanen takelden hun slachtoffer toe met een boksbeugel en lieten hem achteraf op zijn kousen rondjes lopen rond het voetbalveld. “Mijn zoon heeft dagenlang liggen wenen in zijn bed”, getuigde de moeder van het slachtoffer voor de Brugse rechtbank.

Op 12 juli vorig jaar trok het slachtoffer naar het voetbalterrein aan de rand van het Veltembos in Assebroek. Maar wat een ontspannende namiddag moest worden, draaide uit op een regelrechte nachtmerrie. In het bos werd de jongen opgewacht door een vijftal jongeren met zwarte kaptruien en mondmaskers. “Ze grepen hem vast en namen zijn iPhone af”, stelde de advocaat van de jongen dinsdag. “Hij moest de code van zijn gsm geven. Maar omdat hij dit niet meteen deed, kreeg hij slagen in het gezicht met een boksbeugel. Hij kreeg ook trappen te verwerken.”

De jongeren graaiden ook de pet en het heuptasje van het slachtoffer mee. Maar daar bleef het niet bij. In plaats van hun slachtoffer te laten gaan, lieten ze hem zijn schoenen uittrekken en dwongen hem om op zijn kousen rondjes te lopen rond het voetbalveld. “Het was de totale vernedering”, ging de advocaat van de jongen verder. “Mijn cliënt moest ook pompen terwijl hij gestampt werd.”

Boksbeugel

De enige meerderjarige in de bende, Angelo H. (19), was volgens het parket de aanstoker. “Dat bevestigen zijn minderjarige kompanen”, verduidelijkte de procureur. “Hij zou zich zeer agressief hebben gedragen en was ook diegene die het boksijzer hanteerde.” Bij zijn arrestatie op 15 juli werd de boksbeugel in kwestie aangetroffen. Dat zijn kompanen hem aanwezen als de aanstoker viel bij H. niet in goede aarde, want een van hen werd achteraf door hem bedreigd.

Volgens de moeder van het slachtoffer hadden de feiten een bijzonder zware impact. “Mijn zoon is als een vod thuisgekomen die dag”, getuigde ze op de rechtbank. “Hij had schaafwonden in het gezicht en is huilend in elkaar gezakt op de trap. Hij heeft dagen liggen wenen in zijn bed en had psychologische hulp nodig.”

Niet aan proefstuk toe

Twee weken voor het incident aan het Veltembos had H. in Sint-Andries ook al een jongeman van zijn fiets geduwd en in het gezicht geslagen. H. had van de jongen een kostuum geleend, maar wou het niet teruggeven. “Hij blijft mijn cliënt tot op heden stalken en bedreigen”, pleitte advocaat Victor Petitat. “Hij perste ook al 450 euro bij hem af. De beklaagde berooft kinderen en geniet ervan om hen te vernederen. Dit zijn de kenmerken van een psychopaat.”

Volgens de procureur kwam H. ook al als minderjarige met het gerecht in aanraking wegens diefstallen. H. verleende geen enkele medewerking aan het gerecht en kwam ook niet opdagen voor zijn proces.

De uitspraak volgt op 17 mei. (AFr)