Jongeren die kusttrein deden stoppen in Merelbeke vernielden eerder busruit in Gent

De jongeren die zondagavond een trein deden stilvallen tussen Merelbeke en Melle door aan de noodrem te trekken, hadden eerder op de avond amok gemaakt op een bus van De Lijn en een ruit vernield.

Het parket Oost-Vlaanderen onderzoekt de rol van de meerderjarige verdachten, nadat de spoorwegpolitie proces-verbaal opstelde van de feiten op de trein. De pv’s van minderjarige betrokkenen worden doorgestuurd naar het parket van hun woonplaats, voornamelijk in het Brusselse.

Spoorlopen

De trein vanuit Oostende naar Eupen viel zondag rond 19.30 uur even voorbij Merelbeke plots stil. De federale politie meldde maandag dat er problemen waren met een zeventigtal jongeren op weg naar Brussel. Er werd aan de noodrem getrokken en enkele jongeren waren uitgestapt.

Ze liepen over de sporen, waardoor de trein niet kon vertrekken. Na ongeveer een uur was de rust teruggekeerd en zijn de jongeren terug aan boord gegaan.

Moeilijk bereikbaar

De lokale politie Regio Rhode Schelde was opgeroepen nadat de trein stilviel op een moeilijke bereikbare plek ter hoogte van de Verbrande Heiwegel in Merelbeke, zegt korpschef Yves Asselman. “In de trein zijn er relletjes geweest en werd er beschadigingen aangebracht.

De vaststellingen werden later gedaan door de spoorwegpolitie. Enkele jongeren zijn ook uitgestapt en liepen op de sporen, waarna ze door ons opnieuw op de trein gezet zijn. Voor de reizigers was het een vervelende situatie. De airco was ook uitgevallen nadat de trein tot stilstand kwam.”