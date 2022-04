Jongeman (20) uit Diksmuide blijft maand langer in de cel na verkeersagressie

De 20-jarige J.A. uit Diksmuide, die donderdagnacht opgepakt werd na een extreem geval van verkeersagressie waarbij hij een koppel kilometerslang aan hoge snelheid achtervolgde, moet een maand langer in de cel blijven. Dat besliste de raadkamer in Veurne woensdag. “Ik heb mijn zoon in de gevangenis metéén zélf gezegd hoe stom hij wel is geweest. Maar hij is echt geen gangster”, zegt papa M. (57).

Vorige week dondernacht, even na middernacht, kwam het tot een extreem geval van verkeersagressie op de Oostendestraat in Diksmuide. De 20-jarige J.A. haalde in zijn Seat Ateca aan 150 kilometer per uur een koppel veertigers in links van een vluchtheuvel. De bestuurder flikkerde met zijn lichten waarna J.A. remde en het aan hoge snelheid tot een achtervolging kwam. Het koppel probeerde weg te vluchten, maar werd in de flank aangereden door J.A. De man werd aangehouden voor poging doodslag en moet nu nog een maand langer in de cel blijven.

Aanrijding was onbewust

Zijn advocaat vroeg om J.A. vrij te laten onder voorwaarden en wilde zelfs zijn rijbewijs tijdens het onderzoek afstaan, maar daar ging de raadkamer niet op in. “Een verdere aanhouding was volgens ons niet nodig, want J.A. heeft een vaste woonplaats en werk”, stelt de raadsman.

“Maar de raadkamer vindt de feiten te ernstig. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de aanrijding te onderzoeken. Het gebeurde toen de veertigers links naast J.A. aanreden en in de flank geraakt werden. Wij stellen dat die aanrijding onbewust was. J.A. wilde zichzelf corrigeren en reed hun wagen onvrijwillig aan. Er is zeker geen poging doodslag. We geven wel toe dat zijn reactie op het flikken van de lichten ongepast was.”

De dashcambeelden van de dolle rit, waarbij ook bleek dat J.A. op de E40 eerder die nacht aan 180 kilometer per uur op de pechstrook inhaalde, zitten in het dossier.

Publieke opinie

De papa van J.A. betreurt dat zijn zoon langer in de cel blijft. “Volgens mij is dat totaal onnodig”, stelt de 57-jarige M. die in Maasmechelen woont. “Hij heeft een blanco strafblad, vast werk, een woonplaats en een vriendin. Vluchten zal hij niet doen hoor. Maar wij zijn er zeker van dat ze hem enkel vasthouden voor de publieke opinie. Mensen zouden er niet mee akkoord gaan dat ze een zogezegde ‘verkeersgek’ snel vrijlaten. Maar dat klopt echt niet. Mijn zoon is geen gangster.”

“Vriend, je bent stom geweest”

Papa M. benadrukt dat hij het gedrag van zijn zoon volledig afkeurt. “Ik bezocht hem zaterdag in de gevangenis, waar ik echt goed opgevangen werd, en zei hem meteen: “vriend, je bent echt stom geweest! Op vijf minuten tijd vergooi je je leven. Geloof me, ik ben echt kwaad op hem! Dan leen ik hem mijn auto uit zodat hij kan werken en met zijn vriendinnetje samen kon gaan wonen in Diksmuide. En dan doet hij dit. Hopelijk zal hij hieruit leren. Maar mijn zoon is echt een goeie gast. Een harde werker die 16 uren per dag klopt. Die nacht was hij op de terugweg van restaurant in Oostende. Hij werd ook uitgedaagd door de andere partij. Ze hebben met twee toeren uitgehaald. Maar die andere pakte het slim aan en mijn zoon niet, zo zit het.” (JH)