Jaren strijd levert op: aantal transmigranten met negentig procent gedaald

Het aantal transmigranten dat via ons land – voornamelijk vanuit de haven in Zeebrugge – probeert om in het Verenigd Koninkrijk te geraken, is de voorbije vijf jaar met negentig procent gedaald.

Al jaren leveren de lokale en federale politiediensten in West-Vlaanderen in samenspraak met het gerecht een harde strijd tegen mensensmokkelaars die transmigranten via onze provincie in het Verenigd Koninkrijk proberen te krijgen. Ook de haven van Zeebrugge werd de voorbije jaren steviger beveiligd met onder andere hekwerk en camera’s. Binnenkort komt er bovendien nog een command & controlroom bij in het oude douanegebouw. In die ruimte zal men vrijwel het hele havengebied in de gaten kunnen houden met camera’s.

Het harde werk van de veiligheidsdiensten levert ook haar vruchten af. In 2018 werden nog 13.000 transmigranten aangetroffen op West-Vlaams grondgebied. Dat aantal is de voorbije jaren met negentig procent gedaald. Mensensmokkelaars worden afgeschrikt door het weerwerk van de politie maar ook door het strenge beleid van het gerecht. Sinds begin 2019 zijn zo in West-Vlaanderen al 116 mensensmokkelaars veroordeeld, vaak tot strenge straffen die kunnen oplopen tot twaalf jaar cel.

Het fenomeen van mensensmokkel mag dan wel grotendeels uit West-Vlaanderen verdreven zijn, het is niet weg. Nog steeds worden transmigranten in vaak heikele omstandigheden naar het Verenigd Koninkrijk gesmokkeld. Dat gebeurt nu meer en meer met bootjes die vertrekken aan de Opaalkust in Noord-Frankrijk. Ook in ons land zijn al bootjes vertrokken. Geregeld betrappen de politiemensen mensensmokkelaars die door onze provincie rijden en in hun voertuig opblaasboten op reddingsvesten vervoeren.