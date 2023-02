Jaar effectieve celstraf voor verkrachting Kortrijkse vriendin die geluidsopname maakte

Een 38-jarige man uit Moeskroen liep voor de correctionele rechtbank van Kortrijk een celstraf van 2 jaar, waarvan de helft effectief, op voor de verkrachting en belaging van zijn toenmalige vriendin. De vrouw maakte geluidsopnames van de verkrachting waarin te horen was hoe de man aandrong en met een ‘neen’ geen genoegen nam.

“De geluidsopnames spreken voor zich en snijden door merg en been”, vond advocaat Thomas Vandemeulebroucke, die de belangen van de vrouw verdedigde. De seks vond plaats op 6 april 2022. “Je hoort hem zeggen dat zij zijn vrouw is en dus recht heeft op seks. Gisteren zei ze al neen en ze kan niet elke dag neen zeggen. Daarna hoor je het gehijg.” De man van Portugese afkomst zou zijn toenmalige partner uit Kortrijk, met wie hij samen kinderen heeft, ook enkele weken erna opnieuw verkracht hebben.

Voorwaarden niet naleven

De relatie tussen de man en de vrouw, die jaren geleden nog belspelletjes presenteerde, verliep al een tijdje niet meer goed. De vrouw belde wel vaker de politie wanneer er ruzie was. Telkens kreeg D. voorwaarden maar die leefde hij niet na.

Volgens de man was van verkrachting helemaal geen sprake. “Die ene keer heeft hij inderdaad willen aandringen, maar van penetratie was toen geen sprake”, pleitte advocaat Iris Santens. “Ineens plunderde ze de gemeenschappelijke rekening en kwam ze bij de politie aandraven met dat geluidsfragment. Kort nadien schreef ze een hele brief naar de politie waaruit zou moeten blijken dat ze jarenlang een hel heeft doorgemaakt. Plots herinnerde ze zich nog enkele verkrachtingen van jaren geleden, werd ze geslagen,… Ze wil het hoederecht over de kinderen en langs de kassa passeren.”

Schadevergoeding

De rechter achtte de verkrachting toch bewezen. Aan het slachtoffer is een voorlopige schadevergoeding van 2.000 euro toegekend. (LSi)