Jaar cel voor Oostendenaar die agent twee weken arbeidsongeschikt sloeg op nieuwjaarsdag

Een 31-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse rechtbank een jaar effectieve celstraf gekregen voor slagen en weerspannigheid tegenover de politie.

Op 1 januari vorig jaar snelde de politie omstreeks 6 uur ’s ochtends een woning langs de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende. N.Z. was er slaags geraakt met zijn ex-vriendin en omdat er al eerdere interventies waren geweest stuurde de politie meteen twee patrouilles ter plaatse.

Toen hij de politie zag arriveren ging N.Z. bijzonder agressief te keer. Hij probeerde zijn ex voortdurend aan te vallen waarop de politie hem wilde boeien. Maar N.Z. begon wild om zich heen te slaan en te schoppen. Een agent kreeg daarbij een vuistslag in zijn linkeroog en hield daar een lichte hersenschudding aan over. Hij was twee weken arbeidsongeschikt.

Volgens de rechtbank rukte de politie in 2021 talrijke keren uit voor incidenten waarbij N.Z. betrokken was. Het ging onder meer om feiten van bedreigingen, vandalisme en geweld. De Oostendenaar liep in het verleden ook al meerdere veroordelingen op voor drugs en geweld. Voor zijn huidige proces kwam hij niet opdagen. Aan de agent kende de rechter 500 euro schadevergoeding toe. (AFr)