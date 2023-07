Israëlische doelman beweert dat aanranding Brugse scholiere in Griekenland verzonnen is: camerabeelden moeten nu onschuld bewijzen

De kans is groot dat het Griekse openbaar ministerie de Brugs klacht tegen profvoetballer Boris Kleyman seponeert. Een leerlinge van de Abdijschool van Zevenkerken beweerde eerder dat ze tijdens een schoolreis in Griekenland aangerand werd door de voormalige nationale doelman van Israël. Camerabeelden van een bar zouden aantonen dat de voetballer het meisje nooit aangeraakt heeft.

Een 17-jarige leerlinge van de Abdijschool van Zevenkerken in Sint-Andries (Brugge) zei in april dat ze tijdens een schoolreis naar Griekenland aangerand werd door een profvoetballer – voormalig doelman van de Israëlische nationale ploeg. Die ontkent de feiten.

Boris Kleyman (33), voormalig doelman van de Griekse eersteklasser Volos FC (geboren in Oekraïne, maar gewezen lid van de Israëlische nationale ploeg), maakte naar verluidt in een cocktailbar in de Atheense wijk Kolonaki avances bij een Belgisch meisje. De leerlinge van de abdijschool van Zevenkerken vierde samen met haar jaargenoten de laatste avond van een schoolreis naar Griekenland.

Dronken

Volgens de Brugse leerlingen begon de dronken voetballer hun klasgenote te bepotelen, toen het meisje niet inging op zijn geflirt. Haar jaargenoten verdedigden haar en raakten slaags met de doelman, twee medespelers en de portier van de bar. De leerlingen verwittigden meteen hun leerkrachten en de politie, die de voetballer arresteerde. In zijn jas werd 1,5 gram heroïne aangetroffen. Zijn voetbalploeg heeft hem onmiddellijk geschorst.

Maar ook het meisje werd bij haar terugkeer naar België gestraft. Ze werd samen met negen andere zesdejaars voor tien dagen geschorst, omdat ze tijdens de schoolreis de afspraken met de begeleidende leraars niet naleefden. De zesdejaars moesten om 23 uur terug in het hotel zijn, de allerlaatste avond uitzonderlijk om 1.30 uur. De feiten vonden plaats om 2 uur ‘s nachts, tien zesdejaars kwamen vele later dan afgesproken in het hotel aan.

Transfer

Boris Kleyman, die onlangs getransfereerd werd naar PAS Giannina, ontkent nog altijd de feiten. Op zijn Instagrampagina noemt hij de klacht vals en ongegrond. Bovendien vermeldde de Griekse eersteklasser bij de transfer dat de beschuldigingen tegen haar nieuwe doelman onterecht waren. Boris Kleyman heeft zijn medewerking verleend met het Griekse gerecht en heeft alle vertrouwen in de afloop van dit dossier. Eerstdaags moet het openbare ministerie beslissen of de doelman al dan niet vervolgd zal worden wegens aanranding.

Volgens Het Laatste Nieuws maakt de advocaat van de voetballer zich sterk dat de affaire binnenkort zal geseponeerd worden. Die beweert dat de Brugse scholiere de doelman, die gehuwd is en kinderen heeft, wou verleiden. Omdat hij niet inging op die avances, zou ze die klacht verzonnen hebben. De verdediging van de doelman zou over camerabeelden beschikken die aantonen dat hij het meisje niet heeft aangeraakt. Bovendien heeft het DNA-onderzoek van de doelman en zijn vermeend slachtoffer niks belastend opgeleverd.

Geen burgerlijke partij

Tom Zwaenepoel, leraar en woordvoerder van de Abdijschool van Zevenkerken, wijst erop dat de school niet betrokken is in deze affaire: “We hebben ons geen burgerlijke partij gesteld. Na de schoolreis werd een tiental leerlingen tien dagen geschorst, omdat ze de afspraken niet nageleefd hadden. Vertrouwen is het jaarthema van onze school, dat werd beschaamd.”

“We hebben die maandag na de paasvakantie een hele dag lang gesprekken gevoerd met de betrokken leerlingen. De directie wou checken of hun verhaal klopte. Welnu, we hebben geen onwaarheden gevonden in hun getuigenissen. In onze ogen was het verhaal dat zij vertelden, correct, daar hebben we nooit aan getwijfeld. Inmiddels zijn de leerlingen afgestudeerd, het vervolg van het verhaal is iets voor de advocaten van het meisje en de beschuldigde voetballer. De school heeft zich beperkt tot het tuchtonderzoek in verband met het verbreken van afspraken.”

“De school heeft die pagina omgeslagen. Omdat we geen betrokken partij zijn, hebben we ook geen inzage in het gerechtelijk dossier. We zijn verbaasd door de verklaringen van de advocaat van de doelman. Dat is natuurlijk de visie van één partij in deze affaire”, aldus Tom Zwaenepoel.