Invallen en huiszoekingen bij West-Vlaamse bedrijven in vleesverwerkende sector

Deze week vond een actie plaats in het kader van een gerechtelijk onderzoek, onder leiding van een onderzoeksrechter. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen in een persbericht.

“In het kader van deze actie werden verschillende huiszoekingen uitgevoerd, zowel in de provincie West-Vlaanderen, Limburg en Antwerpen. De gecontroleerde bedrijven zijn actief in de vleesverwerkende sector”, klinkt het.

Het onderzoek gaat over mogelijke feiten van mensenhandel en sociaalrechtelijke inbreuken. Het onderzoek wordt dan ook gevoerd door zowel politie- als inspectiediensten. “Eén van de verdachten werd voor de onderzoeksrechter voorgeleid. Deze besliste om over te gaan tot aanhouding. Het verdere onderzoek zal moeten aantonen of de feiten al dan niet bewezen zijn.”