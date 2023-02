Internetcriminelen tijdig gestopt dankzij vlugge aangifte: “Ze hadden bijna 90.000 euro gestolen”

De politiezone VLAS kreeg recent een dringende melding van een man uit Lendelede die het slachtoffer was geworden van phishing. Op zijn bankrekening zag hij dat er een vreemde transactie gaande was, waarbij internetcriminelen 90.000 euro dreigden buit te maken. Het slachtoffer reageerde echter heel alert waardoor Cardstop, zijn bankinstelling en de PZ Vlas tijdig gealarmeerd werden. Daardoor kon de geldtransactie alsnog tegengehouden worden.

“Eerder op de dag werd het slachtoffer telefonisch gecontacteerd door een geïnteresseerde koper van het speelgoed die hij (het slachtoffer) op Marketplace aanbood. Het ging om speelgoed ter waarde van nog geen 50 euro. Het ging dus niet om een echte koper maar om een internetcrimineel”, zo meldt politiezone VLAS.

“De valse koper zei dat hij invalide was en het speelgoed niet kon komen ophalen, daardoor moest de levering via een pakjesdienst gebeuren en moest ook de betaling online plaatsvinden. De dader stuurde daarop een mail met daarin een link met een betaalverzoek. Het slachtoffer moest zijn bankgegevens en kaartnummer ingeven, maar kreeg de melding dat de betaling niet lukte.”

Het slachtoffer werd kort daarna opgebeld door een man die zei dat hij medewerker was bij de dienst fraudebestrijding van de bankinstelling van het slachtoffer en dat hij samenwerkte met de federale politie. “Het ging dus niet om een echte bankmedewerker maar ook nu om een internetcrimineel. De valse bankmedewerker deelde mee aan het slachtoffer dat hij werd opgelicht bij de zogezegde aankoop van het speelgoed. De bankmedewerker zei ook dat hij het enige slachtoffer niet was en dat hij bij de gelukkigen was omdat de geldtransactie nog tijdig ging kunnen gestopt worden, dit zolang het slachtoffer aan de lijn bleef en de bank- en computerverrichtingen uitvoerde die van hem gevraagd werden.”

Het slachtoffer moest onder meer een softwareprogramma downloaden en installeren, waardoor de bankmedewerker vanop afstand zou kunnen helpen, daarnaast moesten ook handelingen gesteld worden met de kaartlezer… “Op dat moment kreeg het slachtoffer argwaan, verbrak hij het telefoongesprek en werden meteen Cardstop, de politie en (via de politie) de bankinstelling gecontacteerd. Snelle aangifte is heel belangrijk.”

Cybercrime

De politiezone VLAS heeft een duidelijk beleid om cybercrime aan te pakken. Cruciaal hiervoor is een snelle aangifte door de slachtoffers. Er wordt samengewerkt met externe partners zoals de banken, om zo de rekeningen van de verdachten te blokkeren, met internetbedrijven als bol.com en debijenkorf.nl om bestellingen tegen te houden, met pakjesdiensten als bpost om pakjes te retourneren naar webshops en crypto exchanges om cryptomunten in beslag te nemen.

“Dankzij de vlugge aangifte van het slachtoffer kon een gereserveerd bedrag van 90.000 euro nog tegengehouden worden. De fraudedienst van de bankinstelling kon de transactie door de tussenkomst van de PZ Vlas nog tijdig stoppen.”

Preventietips

Enkele preventietips tegen internetcriminaliteit: voer nooit onmiddellijk betalingshandelingen uit; neem altijd de nodige tijd en lees met aandacht de e-mail, het sms- of whatsapp bericht die je ontvangt; klik niet op de meegestuurde link die je daarbij ontvangt; banken zullen nooit zo maar om je inloggegevens vragen, ook niet via de telefoon; verifieer via een andere methode of het bericht juist is, eventueel met authenticatie en geef nooit codes, persoonsgegevens of bankgegevens door aan derden, evenmin een scan van uw identiteitskaart.

Slachtoffer van online oplichting

1. Bel naar Card Stop, 078-170 170. Zij kunnen je bankkaarten blokkeren. Zorg dan het nummer van Card Stop bij je contacten op je smartphone, zo kan je snel bellen.

2. Bel daarna naar de 24u op 24 klantendienst van je bank. Dit nummer vind je op de website van je bank. Sla ook dit nummer op in je smartphone.

3. Contacteer de politie en doe zo vlug mogelijk aangifte, daardoor krijgt de politie een duidelijker zicht op hoe groot het phishing-probleem is.