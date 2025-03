Internationale bende ingerekend voor mensensmokkel met bootjes

In een onderzoek naar mensensmokkel met bootjes is woensdag een internationale bende opgerold. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Een 34-jarige Iraakse hoofdverdachte werd in Italië opgepakt, terwijl vijf andere verdachten in Duitsland werden gearresteerd. De Brugse onderzoeksrechter heeft vorige week een andere vermoedelijke spilfiguur al aangehouden.

De politie onderschept in West-Vlaanderen regelmatig transporten van nautisch materiaal, zoals opblaasbare boten, reddingsvesten en buitenboordmotoren. Mensensmokkelbendes gebruiken dat nautisch materiaal om vanuit Noord-Frankrijk of België de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken. De boten en motoren die voor deze overtochten worden gebruikt, zijn echter uiterst gevaarlijk en niet geschikt voor open water.

Huiszoekingen

Nautisch materiaal. © Federale Politie

De speurders ontdekten dat een criminele organisatie al minstens sinds het najaar van 2023 de logistieke kant van de overtochten regelde. De chauffeurs werden bijvoorbeeld geronseld via Snapchat. Tijdens het onderzoek kreeg de politie ook meerdere opslagplaatsen in Duitsland in het vizier.

Op vraag van de Brugse onderzoeksrechter werden woensdag elf huiszoekingen gehouden in Duitsland. Daarbij werden vijf mannen tussen de 21 en 32 jaar gearresteerd. Tegelijk rekende de Italiaanse politie een 34-jarige Iraakse hoofdverdachte in. Een andere vermoedelijke spilfiguur liep op 10 maart al tegen de lamp op de luchthaven van Charleroi. De 25-jarige Irakees stond op het punt om een vlucht naar Griekenland te nemen.

Gevaarlijk

In een persbericht wijst het parket nogmaals op de gevaren van dergelijke feiten van mensensmokkel. Bij overtochten van het Kanaal kwamen in 2024 78 mensen om het leven, terwijl dat er in 2023 twaalf waren.