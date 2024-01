Incident om vuurwerk tijdens oudejaarsavond in Houthulst: bewoner raakt slaags met trio door bommetjes

In politiezone Polder (Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark) zijn oudejaarsavond en de nacht van oud naar nieuw rustig verlopen, op de zware brand in Pervijze na dan. Er waren wel twee kleine incidenten door vuurwerk. In Houthulst raakte een 36-jarige man slaags met drie personen die aan zijn voordeur bommetjes afstaken. “Er vielen wederzijdse klappen maar de die personen vluchtten weg voor onze komst”, zegt commissaris Rafael Rondelez van Polder.

De nacht van oud naar nieuw startte in politiezone Polder al met een zware brand op oudejaarsavond in een kangoeroewoning in Pervijze. Daarbij brandde een wooneenheid volledig uit en moesten zes personen preventief even naar het ziekenhuis.

Voor het overige verliep de nacht rustig. “Er waren wel twee kleinere incidenten die met vuurwerk te maken hadden”, zegt commissaris Rafael Rondelez van politiezone Polder. “Om 00.30 uur raakte een raam van een woning in de Kloosterstraat in Diksmuide beschadigd door vuurwerk. Dat vuurwerk is tegen het raam gevlogen waardoor het buitenste glas sneuvelde. Het binnenste glas bleef wel intact. We kwamen ter plaatse voor de nodige vaststellingen.”

Bommetjes

“Om 4 uur gingen we ter plaatse omdat er een vechtpartij ontstaan was in de Terreststraat in Houthulst. Een 36-jarige bewoner werd aan zijn voordeur in elkaar geslagen door drie personen toen hij verhaal ging halen omdat ze bommetjes afstaken aan de voordeur. Er ontstond een ruzie en er vielen wederzijdse klappen. Bij onze aankomst waren de anderen al gevlucht.” De 36-jarige man moest niet voor verzorging naar het ziekenhuis. (JH)