Inbrekers slaan massaal toe op nieuwjaarsdag

Heel wat inbrekers zijn op nieuwjaarsdag actief geweest in Jabbeke. In totaal werd er in drie woningen effectief ingebroken. In een vierde woning was de poging minder succesvol. Opvallend: drie van de vier inbraken waren in dezelfde straat.

Tijdens de jaarwissel van oud naar nieuw gingen heel wat inbrekers opnieuw op pad om hun slag te slaan. In totaal werden vier woningen het slachtoffer in Jabbeke. Vlak na middernacht, rond 00.40 uur, werd er in een woning in de Steenoverstraat ingebroken. De dieven forceerden een raam aan de zijkant van de woning. De woning werd doorzocht waarna de inbrekers aan de haal gingen met juwelen.

Dezelfde straat

Een uur later was het opnieuw prijs, dit keer in de Kerkebeekstraat. Daar probeerden inbrekers een woning in te breken door aan de achterzijde van de woning een schuifraam open te pramen. Dat was moeilijker dan gedacht, waarna het glas van het schuifraam ingegooid werd. Ook hier hadden de inbrekers minder geluk: het schuifraam ging niet open, waarna ze zonder de woning te betreden afdropen.

Ook nog twee andere woningen werden iets later die nacht het slachtoffer van de dieven. Rond 2.40 uur en 3 uur werd er ook in twee andere woningen ingebroken. In de ene woning werden juwelen gestolen, in de andere woning is er nog niet geweten wat de buit precies is. Het labo van de federale gerechtelijke politie kwam telkens ter plaatse voor sporenonderzoek.