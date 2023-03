Inbreker wil kassa en laptop van fitnesscentrum stelen, maar wordt door bewoners betrapt

Tijdens de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 maart betrapten de bewoners van een fitnesscentrum in Menen een inbreker op heterdaad. De politie kon de man arresteren.

De feiten speelden zich iets na 2 uur ‘s nachts af. Langs het Delorsplein dacht een man zijn slag te slaan in een fitnesscentrum. Hij had de toegangsdeur geforceerd en was van plan om met de kassa en een laptop aan de haal te gaan.

“De bewoners van het pand konden de inbreker echter op heterdaad betrappen en verwittigden meteen de politie”, zegt Stefaan Vannieuwenhuyse van politiezone Grensleie. “Wij konden de man ter plekke arresteren. De man stond geseind en het parket van Kortrijk bevestigde de arrestatie en beval een verder onderzoek.”