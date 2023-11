Inbreker die verdacht wordt van reeks inbraken in cafés en restaurants op heterdaad betrapt in Kortrijk

In de nacht van woensdag 22 op donderdag 23 november kon de politiezone VLAS een inbreker op heterdaad betrappen en oppakken toen hij even ervoor had willen inbreken in 2 cafés en 1 restaurant in het centrum van Kortrijk.

De feiten gebeuren rond 1 uur ‘s nachts. Een alerte cafébaas hoorde geluid, ging buiten kijken en zag hoe een verdachte man via het keldergat – waarlangs de leverancier de dranken aanvoert – probeerde binnen te geraken in zijn zaak. Bij het zien van de cafébaas vluchtte de dader weg en werd de politie gealarmeerd.

Vanuit de dispatching werden de nachtpatrouilles meteen ter plaatse gestuurd en werd het cameranetwerk in het centrum gebruikt om de politionele zoekactie te ondersteunen. De verdachte werd even later in de Spoorweglaan gespot en meteen opgepakt. Uit het eerste onderzoek bleek dat de verdachte man die nacht nog in 1 ander café en 1 restaurant op dezelfde manier had willen inbreken, weliswaar zonder succes.

Onderzoek

De verdachte is een 32-jarige man zonder vaste verblijfplaats en -documenten. Hij stond bovendien geseind en had drugs op zak. Het verder onderzoek dat momenteel loopt zal duidelijk maken of de man ook gelinkt kan worden aan een hele reeks recente inbraken en inbraakpogingen in horecazaken, waarbij de dader vooral via het keldergat maar ook via de toegangsdeur probeerde binnen te geraken. Het zou gaan om minstens 13 feiten. De verdachte kwam meermaals in beeld via het Kortrijks cameranetwerk.

Hij verscheen ondertussen voor de onderzoeksrechter, die besliste om hem verder aan te houden en te laten overbrengen naar de gevangenis.