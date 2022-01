Inbreker die in Brugse Reien dook om aan politie te ontkomen riskeert twee jaar cel

Een jonge Marokkaan riskeert in de Brugse rechtbank twee jaar effectieve celstraf voor twee inbraken in Brugge

Op 21 september vorig jaar drong Mohammed A. een woning binnen langs de Westmeers. Even later sloeg hij in dezelfde straat een ruit in van een horecazaak. De politie snelde ter plaatse waarna A. op de vlucht sloeg. In zijn poging om aan de arm der wet te ontkomen dook de jongeman zelfs in de Reien. Niet veel later werd hij in de boeien geslagen.

Botscan

Volgens het parket maakte A. bij de feiten schoenen, geld, een schroevendraaier, een heuptasje en enkele bankkaarten buit. De man, die in Nederland en Duitsland gekend bleek te staan voor gelijkaardige feiten, beweerde minderjarig te zijn. Maar een botscan wees uit dat dat een leugen was.

De advocaat van A. drong aan op een straf met uitstel. “Mijn cliënt heeft rondgereisd in de Europese Unie, maar is ontgoocheld in de mogelijkheden om iets van zijn leven te maken”, pleitte meester Antoon Vandecasteele. De uitspraak volgt op 9 februari. (AFr)