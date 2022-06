Inbreker aan de haal met lusters en gordijnen in appartement in Zwevezele

Een bewoner van de Hille in Zwevezele merkte woensdagavond omstreeks 20 uur dat er ingebroken was in zijn appartement.

De man is momenteel volop aan het verhuizen naar een andere locatie en was de voorbije twee dagen niet meer in zijn appartement geweest. Bij aankomst merkte hij dat er heel wat materiaal weg was.

Geen sporen van braak

De inbreker ging onder andere aan de haal met lusters, gordijnen en wat werkmateriaal zoals een boormachine. Ook enkele flessen cava werden uit de koelkast meegenomen.

Aan de inkom van het appartement zijn er geen sporen van braak. De bewoner deed inmiddels aangifte bij de politie.