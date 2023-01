Inbraken op oudejaarsavond in Male: “Het ergste was dat ze heel wat pakjes die onder de kerstboom lagen opengetrokken hebben”

Tijdens oudejaarsavond waren inbrekers actief in de wijk Male in Sint-Kruis, bij Brugge. Er was een inbraakpoging langs de Pijpeweg en er waren twee inbraken in de Brieversweg. Er kwamen ook meldingen binnen uit Male waar aangebeld werd aan deuren, wellicht om te zien of de bewoners ook wel thuis waren.

Bij Karine De Meyer, de uitbaatster van de Usilia in de Lodewijk van Malestraat, werd effectief ingebroken. Ook bij haar buren. Zij wonen in de Brieversweg. In beide gevallen zijn ze via de achterkant de woning binnen gedrongen. “De inbraak moet gebeurd zijn tussen 18 en 22 uur. Ze hebben heel wat zaken mee die een emotionele waarde voor mij hebben. Het ergste was dat ze heel wat pakjes die onder de kerstboom lagen opengetrokken hebben. Het waren pakjes voor mijn kinderen en dieren. Alles lag opengescheurd toen ik thuis kwam. Ik ben er nog steeds niet goed van. Mijn hart ligt in duizend stukjes. Wie doet nu zoiets op de laatste dag van het jaar. De feesten waren voor mij meteen een grote domper.”

“Tegelijk ben ik ook boos omdat er in de vooravond een bericht werd gestuurd naar de BIN Male over een verdacht voertuig in Male. De info werd niet opgenomen. Het mocht niet omwille van de privacy. Dat maakt mij echt boos. Intussen werd er wel ingebroken in twee woningen. Het was in elk geval een slecht einde van het jaar”, vertelt Karine, die op sociale media al heel wat steun kreeg van andere Malenaars.