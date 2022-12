Illegale hondenfokkers betrapt in Ingelmunster en Oostrozebeke

PZ Midow betrapte in Ingelmunster en in Oostrozebeke twee hondenfokkerijen die zonder vergunning honden fokten, en dat in dieronwaardige omstandigheden. De hondenfokkerij in Oostrozebeke werd voor dergelijke inbreuken al verschillende keren veroordeeld in de correctionele rechtbank.

Afgelopen vrijdag voerde politiezone Midow samen met controleurs van dierenwelzijn een gerichte controle uit bij hondenfokkerijen in Oostrozebeke en Ingelmunster. De vergunningen van deze fokkerijen waren al ingetrokken, maar de politie beschikte over informatie dat er toch nog dieren gefokt werden.

In Ingelmunster bleken geen honden aanwezig te zijn, maar de politie en dierenwelzijn verklaarden de omstandigheden er ongeschikt voor het kweken van honden en stelde de nodige processen-verbaal op.

Erbarmelijke omstandigheden

Bij de controle in Oostrozebeke stootte de politie wel op meerdere nestjes puppy’s die in erbarmelijke omstandigheden gehouden werden. De dieren werden meteen weggenomen uit de fokkerij. Naast de inbreuken op de dierenwelzijnswet, stelde de politie ook meerdere milieu-inbreuken vast rond asbest en het verbranden van afval.

Verschillende veroordelingen

Erg opmerkelijk aangezien het om de Oostrozebeekse fokkerij De Schoonen Troost gaat. Die werd al verschillende keren veroordeeld voor gelijkaardige inbreuken. In 2012 moest de intussen 89-jarige uitbater al voor de rechter verschijnen en in 2016 opnieuw. Toen bleek dat er in de fokkerij meer dan de 35 toegelaten honden aanwezig waren en er sprake was van honden met vlooien, algen in het drinkwater en stinkende karkassen.

Eind 2017 kwam een nieuwe controle van Dierenwelzijn, maar de situatie was amper verbeterd: de huisvesting van de honden was ontoereikend, het drinkwater was nog steeds vuil en karkassen werden in een badkuip gegooid.

In maart van dit jaar werd de man hiervoor opnieuw veroordeeld, samen met zijn 58-jarige dochter. Zij is geen mede-eigenaar, maar hielp wel vaak in de fokkerij. Zij moest 2.000 euro boete betalen, hij 10.000. De Schoonen Troost kreeg drie maanden tijd om alles in orde te brengen. Dat is dus niet gebeurd. Na dat laatste vonnis sprak de uitbater nochtans zijn ambitie uit om toch nog de nodige aanpassingen te doen in zijn fokkerij zodat zijn dochter die op termijn zou kunnen overnemen.