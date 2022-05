Illegaal duo na zes maanden cel terecht voor inbrakenreeks in Menen

Op één maand tijd pleegde een illegaal duo in Menen een reeks van acht inbraken en vijf pogingen. Daarom stonden ze geboeid voor de rechtbank in Kortrijk terecht. Ze riskeren dertig maanden celstraf. In ieder geval hebben ze er al zes achter de rug.

Op 2 november 2021 herkende een agent van de politiezone Grensleie Amin B. (22) en Ramal A. (19) als de daders die de weken voordien na enkele inbraken op camera’s opdoken. In de politiecombi probeerden ze nog een schroevendraaier en een moersleutel te verbergen. Via camerabeelden konden ze herkend worden. Een van hen droeg dezelfde schoenen als toen hij op camera kon gezien worden.

Het onderzoek kon acht inbraken aan het duo, dat illegaal in ons land verblijft, linken via telefonie-onderzoek. Telkens braken ze binnen door het cilinderslot af te breken. De buit bedroeg meestal juwelen, geld en multimediamateriaal. Sinds hun arrestatie verblijft het duo in voorhechtenis in de cel. “Hij steelt om den brode”, gaf de advocate van Amin B. toe.

Op zijn strafregister prijken al enkele veroordelingen voor diefstallen. “Maar hij zal naar familie in Parijs terugkeren.” Ze vroeg de rechter enkel de periode van voorhechtenis als effectieve straf uit te spreken. “Ik heb spijt en zal het niet meer doen”, aldus Ramal A. Hij is van plan na zijn vrijlating naar een oom in Zwitserland te trekken.

Vonnis op 30 mei. (LSi)