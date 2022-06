‘Horrorvangst’ bij SOS Reptiel: 200 reptielen vanuit luchthaven binnen gebracht, al 120 dood door ondervoeding

De medewerkers van SOS Reptiel in Ichtegem zijn al wat gewend maar moesten deze week toch slikken bij een interventie. Via de luchthaven van Zaventem werden 200 reptielen, vooral slangen en gekko’s binnengebracht, waarvan er meer dan 120 overleden waren. “Ze zaten wekenlang in een doos zonder voeding en water”, zucht Mario Goes van SOS Reptiel.

Deze week kregen de medewerkers van SOS Reptiel aan de Torhoutbaan in Ichtegem een telefoon van de autoriteiten van de luchthaven in Zaventem om mee te helpen bij een reddingsactie van een groot aantal dieren. In april werden de meer dan 200 reptielen, vooral slangen en gekko’s, in drie isomodozen naar Vietnam gevlogen. Daar weigerden de autoriteiten de dozen echter in ontvangst te nemen. Er bood zich ook niemand aan om de dieren op te halen. Wat er dan gebeurde, is onduidelijk.

“Pure horror”

“Volgens de beperkte info die we kregen zijn de dozen in Vietnam wekenlang ongeopend gebleven”, zegt Mario Goes van SOS Reptiel. “De dozen waren gevuld met potjes en kussenslopen en daarin zaten meer dan 200 dieren. Allerlei soorten slangen en gekko’s, allen koudbloedig. Vanuit Vietnam werden ze terug naar Zaventem gestuurd en deze week kregen wij de vraag om hen op te vangen. Wat we aantroffen, kunnen we niet anders dan omschrijven als pure horror: al ruim 120 dieren bleken overleden te zijn en nog eens een groot aantal verkeerden in erbarmelijke staat. Niet verwonderlijk als je weet dat de dieren klein verpakt en zonder eten of water opgesloten zaten. Onze bedrijfsdierenarts Tom Hellebuyck van de Faculteit Dierengeneeskunde in Merelbeke onderzocht ze allemaal. 80 dieren hebben zorgen nodig maar voor hen zijn we hoopvol dat we ze kunnen redden. Ze zijn wel uitgedroogd en erg mager maar ze krijgen meteen de beste zorgen. 12 dieren zijn momenteel nog kritiek. We doen alles om hen erdoor te sleuren.”

Later ter adoptie

De 80 dieren die het wellicht zullen overleven werden naar het opvangcentrum in Ichtegem gebracht. “Er is een groot geluk”, zegt Mario. “En dat is dat het overgrote deel legale dieren zijn zoals korenslangen en gekko’s. Nadat ze eerst in quarantaine gaan en verder aansterken, kunnen ze later worden aangeboden worden ter adoptie. We hopen dat we meer geïnteresseerde mensen kunnen vinden in de toekomst. Slechts een achttal dieren zijn illegaal en zullen de rest van hun leven hier doorbrengen. We hopen in ieder geval nooit meer iets van deze pure horrortaferelen te moeten meemaken”, besluit Mario. Wie later interesse heeft in een dier kan contact opnemen met SOS Reptiel. (JH)