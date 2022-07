Horeca-uitbater voor derde keer slachtoffer van inbraak: “Ik ben de overlast meer dan beu”

Dana Ali (40), uitbater van nachtclub The switch in De Langestraat en het Italiaans restaurant Solomio op de Visserskaai in Oostende werd zondagmorgen voor de derde keer slachtoffer van een inbraak. “Na twee jaar ellende door het coronavirus, mag de miserie nu wel stoppen”, klinkt het. De uitbater wil meteen ook de overlast aankaarten in de buurt. “Enkele daklozen vallen geregeld mijn klanten lastig op het terras.

Dana sloot zijn nachtclub zondagmorgen omstreeks 6.30 uur. Een uur later werd de zaak geviseerd door inbrekers. Alleen geraakten ze niet binnen. “Ik slaap boven de zaak tijdens de drukke zomermaanden”, duidt Dana. “Toen ik kort voor de middag de zaak wou verlaten, kreeg ik de deur van de zaak niet meer open. Op allerlei manieren heb ik geprobeerd om de deur te openen. Toen dat uiteindelijk gelukt was merkte ik dat het slot aan de buitenzijde geforceerd bleek.”

Dana liet een ander slot plaatsen en begaf zich naar zijn restaurant om zijn drukke werkdag te starten. “Een werkneemster heeft later op de dag de camerabeelden bekeken en daarop is te zien hoe drie personen probeerden in te breken”, vervolgt de man.

Schade

“Een daarvan herkende ik: die man staat al enkele dagen aan de overkant van de zaak. Ik hield er geen rekening mee dat die man slechte bedoelingen had. Gelukkig raakten ze niet binnen. Er werd dan ook niets gestolen. Er is alleen de schade aan het slot,goed voor 230 euro aan kosten.”

Het is niet de eerste keer dat inbrekers de zaak van Dana viseren. In mijn andere zaak werd er een kleine twee jaar geleden ingebroken en toen namen ze heel wat drank mee en sloegen ze de boel kort en klein. De tweede keer braken ze in en namen ze de kassa mee.

“Ik ben een harde werker en heb de jongste twee jaar moeten vechten om te overleven. Dit kan er echt niet meer bij”, klinkt het boos. “Bovendien worden mijn klanten geregeld lastig gevallen door een groepje daklozen dat zich vooral in het Leopoldpark ophoudt. Met de meesten heb je helemaal geen last, maar met die groep enkelingen wel. Ik contacteerde al verschillende keren de politie omdat ze zomaar mensen hun drankje uitdronken zonder vragen. Als uitbater sta je machteloos. We kunnen alleen maar de politie bellen. Ik ben de overlast meer dan beu.”

Opsluiting

Bij de politie zijn ze op de hoogte van de problemen. “Het klopt dat er de afgelopen tijd meldingen zijn geweest van daklozen in de Langestraat en het Leopoldpark”, klinkt het daar. “Onze politiemensen kunnen dan die personen aanspreken en nagaan of ze al dan niet overlast veroorzaken. Dakloosheid is echter geen strafbaar feit en iemand mag nog altijd bijvoorbeeld op een bankje zitten. Echter, wanneer er strafbare feiten worden gesteld, kunnen we een proces-verbaal opmaken. En wanneer aanhoudend de openbare orde wordt verstoord, kan de politie overgaan tot bestuurlijke opsluiting.”

De politie probeert ook in dialoog te treden. “We vervullen daarbij een belangrijke signaalfunctie. Dakloosheid wordt gemeld aan de stadsdiensten, die dan gestructureerd een blijvende oplossing voor die mensen kunnen zoeken, bijvoorbeeld aan de hand van straathoekwerk of nachtopvang. Het brede publiek denkt misschien dat er op het eerste zicht weinig aan het probleem dakloosheid wordt gedaan, maar achter de schermen beweegt heel wat”, aldus de politie.