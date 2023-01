Zware veiligheidsmaatregelen rond proces dubbele kotmoord: “Plattegrond gevangenis stond op doos cornflakes”

Het gerecht beschouwt Mohammad M. (24), de verdachte van de dubbele kotmoord in Kortrijk, als vluchtgevaarlijk. Drie jaar jaar geleden werd in de Ieperse gevangenis aan de binnenkant van een doos cornflakes een plattegrond aangetroffen. Mohammad M. werd dan ook zwaar beveiligd

“Zelfs de landingsplaats van de helikopter stond op die plattegrond aangeduid”, onthulde openbaar aanklager Serge Malefason tijdens de inleidende zitting van het assisenproces, dat woensdag onder zware veiligheidsmaatregelen plaatsvond in het Brugse gerechtsgebouw.

Voorzien van een loodzwaar kogelwerend vest en omringd door agenten in bivakmuts werd Mohammad M. woensdagnamiddag de zittingszaal binnengebracht. Alle aanwezigen waren op dat moment al door de metaaldetector gegaan. De advocaten van M. waren niet te spreken over deze aanpak.

IJzeren bol van de Daltons

“Die jas van tien kilo lijkt wel een moderne versie van de ijzeren bol zoals we die kennen van de Dalton-broers”, foeterde meester Dennis Van Overstraeten. “Dit zorgt uiteraard voor een negatieve perceptie bij de jury. Zeker in combinatie met zijn getaande huidskleur. En dat terwijl wij over de hele lijn onschuldig pleiten. Dit is niet werkbaar. Ik wil een sereen proces.”

Volgens procureur-generaal Serge Malefason zijn de maatregelen het gevolg van een reëel veiligheidsrisico waarvan wijlen onderzoeksrechter Marc Allegaert drie jaar geleden op de hoogte werd gesteld.

Cornflakes

“In de Ieperse gevangenis – weliswaar niet in de cel van de beklaagde – werd toen bij het oud papier een lege doos cornflakes gevonden”, verduidelijkte hij. “Aan de binnenzijde stond een plattegrond van de gevangenis. Zelfs de plaats waar de helikopter zou landen stond er op aangeduid. In dezelfde periode waren de broers van de beklaagde in het Kortrijkse op zoek naar vuurwapens. Op vandaag is nog altijd een dreigingsniveau aanwezig.”

Mohammad M., een Afghaanse Kortrijkzaan, zit vast op verdenking van de moorden op Nessar Jamshidi (18) en Youlia Soboleva (19). Het levenloze lichaam van Jamshidi werd in de ochtend van 1 oktober 2018 door een poetsvrouw ontdekt in de hal van het studentenhuis Vlaskot in de Oude-Vestingsstraat in Kortrijk. Op het kot van de jonge Afghaan ontdekten de speurders later ook het lijk van zijn vriendin Youlia Soboleva. De Kuurnse van Russische origine was net als Jamshidi met messteken om het leven gebracht.

Prostituee

Tijdens de preliminaire zitting van het assisenproces werd woensdag de lijst met getuigen overlopen. De openbare aanklager wil onder meer een prostituee oproepen waarmee M. seks had op het kot van het mannelijke slachtoffer.

De verdediging wil dan weer woordvoerder Tom Janssens van het Kortrijkse parket als getuige oproepen. De advocaten van M. hekelen zijn communicatie als persmagistraat in het dossier. Ze vroegen ook om de resultaten van de polygraaftest uit de debatten te weren. “Onze cliënt kreeg suggestieve vragen voorgeschoteld”, stelde meester Bruno Soenen.

Zelfverdediging

Mohammad M. blijft beweren dat Soboleva al overleden was toen hij aan het studentenhuis arriveerde. Volgens de beklaagde werd ze gedood door haar vriend, die hij naar eigen zeggen tijdens de daaropvolgende schermutseling uit wettige zelfverdediging om het leven bracht. “Ik had nooit de bedoeling om te ontsnappen”, reageerde hij woensdag op de vraag van voorzitter Vincent Vereecke wat hij van de veiligheidsmaatregelen vond.

Vereecke doet vrijdag uitspraak over de getuigenlijst en over de procedurele kwesties. Op 28 februari wordt de jury samengesteld en op vrijdag 3 maart gaat het proces echt van start met de voorlezing van de akte van beschuldiging door Serge Malefason. Mohammad M. riskeert levenslange opsluiting. (AFr)