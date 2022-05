Zus van bodybuilder: “Alex was een lieve broer”

Op het assisenproces tegen Alexander Dean, de 29-jarige man uit Varsenare die beschuldigd wordt van viervoudige moord en foltering, heeft na de moeder nu ook de zus van de beschuldigde haar getuigenis afgelegd. “Alex was een lieve broer”, klonk het.

Het 17-jarige meisje kwam enigszins bedeesd de zaal binnen en kreeg, net als haar moeder, geen blik van de beschuldigde. In tegenstelling tot Alex Dean, die duidelijk een Nederlander is, sprak ze met een onmiskenbare West-Vlaamse tongval. “De verhouding tussen Alex en ik was altijd heel goed. We hebben nooit ruzie gemaakt, wel veel plezier. Ik was zijn kleine zusje en hij heeft altijd zeer goed voor mij gezorgd”, vertelde ze. C. was elf toen haar broer een relatie met Maïlys begon. “Ik was heel blij dat hij iemand gevonden had. Ik kwam wel goed overeen met Maïlys, we speelden soms eens een gezelschapsspelletje. Alex kwam nog elke dag langs. Toen het uit was met Maïlys, was hij dan constant bezig met zijn gsm en was hij snel geïrriteerd”, klonk het.

Foute moment

Procureur Malefason kwam terug op de telefoontap op de gsm van het meisje, toen Alex Dean nog voortvluchtig was. “U spreekt daar over het dagboek van uw broer, dat daar zijn plannen in stonden. Hebt u dat ooit gelezen?”, vroeg hij. “Ik kan me dat niet meer herinneren. Ik heb er misschien een kijkje in genomen, maar ik weet niet meer wat erin stond. Het kan zijn dat ik dat gezegd heb, maar het is al zo lang geleden”, klonk het antwoord. “Hebt u enig idee waarom uw broer vier mensen van het leven beroofd heeft?”, vroeg de procureur. “Waarom, neen. Misschien omdat hij het niet kon verwerken. De grootouders waren er op het foute moment. Maïlys omdat hij het niet kon verkroppen. De fotograaf, die heb ik niet gekend, daar heb ik niets over te zeggen”, zei de getuige.

Levenslang

Opnieuw confronteerde advocaat Johan Platteau de getuige met de bevindingen van de psychiaters. “Ik kan me daar niet in vinden. Voor mij was hij een lieve broer. Pretentieus en autoritair zou ik hem niet noemen. Autoriteit kan hij zeker wel aanvaarden. Hij kwam altijd voor mij op als er conflicten waren tussen mij en mijn mama. Ik kon bij hem logeren als het thuis niet ging. Alex kan ook heel mooi tekenen. Ik heb er thuis nog verschillende liggen”, klonk het. “U bent twaalf jaar jonger dan hem. Hij zal zwaar worden gestraft. Men zal hier levenslang voor hem vragen. Ik ga proberen om dat te vermijden. Gaat u uw broer blijven steunen? Belooft ge dat?”, vroeg Johan Platteau. “Zeker”, snikte het meisje, waarop ook Alex Dean begon te huilen in de beschuldigdenbank.

Voor de middag komen nog een viertal getuigen, na de middagpauze starten de pleidooien.