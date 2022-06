Zeventig getuigen op proces over campingmoord

Op het assisenproces in september over de zogenaamde campingmoord in Middelkerke zullen om en bij de zeventig getuigen gehoord worden. Dat is gebleken op de preliminaire zitting.

De feiten dateren van december 2017. Bij een toevallige politiecontrole in het holst van de nacht werd toen een quasi onthoofd lichaam gevonden in de koffer van een wagen in Middelkerke. De inzittenden wezen naar een camping in Middelkerke. Eenmaal daar aangekomen, bleek dat het slachtoffer was vermoord in één van de stacaravans. Hij zou daarvoor ook urenlang gruwelijk gefolterd geweest zijn. Het gaat om de 37-jarige Mihaël Parrent uit Oostende, vader van een dochtertje.

Werkstraf

De politie kon vijf verdachten meteen arresteren. Twee van hen bleken met de moord niets te maken te hebben, maar dienden zich wel voor de rechtbank te verantwoorden voor lijkverberging. De vrouwelijke beklaagde kreeg toen een werkstraf van 120 uren, de mannelijke een celstraf met uitstel. De drie mannen die vanaf september terecht staan voor het hof van assisen hebben volgens het parket wel een hand in de moord. Zij riskeren een levenslange gevangenisstraf. Het gaat om een 47-jarige man met een adres in Middelkerke, een 32-jarige met een adres in Oostende en een 35-jarige man uit Amay. Alle beschuldigden zijn overigens Franstalig.

Slachtoffer Mihaël Parrent. (gf)

Op de preliminaire zitting donderdag bleek dat er op het assisenproces zo’n zeventig getuigen zullen gehoord worden, waaronder de twee mensen die eerder veroordeeld werden voor lijkverberging. De 35-jarige beschuldigde verscheen als een vrij man voor het assisenhof. Hij werd eerder vrijgelaten onder strenge voorwaarden. De kans bestaat dat hij vlak voor het proces alsnog gevangen genomen wordt. Het proces start op 19 september met het samenstellen van de jury.