Wonderbonenmoord: Openbaar Ministerie vordert 27 jaar opsluiting

Op het assisenproces tegen Pieter Platteeuw (37) heeft openbaar aanklager Maarten Ampe 27 jaar opsluiting gevorderd. De Lauwenaar werd maandagavond al schuldig verklaard aan gifmoord op zijn partner Dana Van Laeken (36). De procureur-generaal wees vooral op de dubbele persoonlijkheid van de beschuldigde.

Tijdens zijn requisitoir stelde Maarten Ampe dat een straf bij de veroordeelde in de eerste plaats voor een periode van reflectie moet zorgen. Ook de signaalfunctie naar de maatschappij toe werd aangehaald. “De straf moet een afschrikking zijn voor anderen die misschien ook in de verleiding komen om dergelijke feiten te plegen. Ik durf het woord copycat niet in de mond te nemen.”

Gruwel

In theorie riskeert Pieter Platteeuw levenslange opsluiting. “Dat is een heel zware straf, omdat men heel zwaar tilt aan een gifmoord. Het is een laffe, geniepige manier om iemand te doden.” Ook de gruwel van de feiten kwam opnieuw kort aan bod. “Hij heeft telkens ricine toegediend met de bedoeling haar te doden en uiteindelijk is het hem gelukt. Hij heeft vier keer de kans gehad om te stoppen en hij heeft het niet gedaan.”

Vervolgens merkte de openbaar aanklager op dat de beschuldigde zeven maanden lang elke betrokkenheid bij de dood van zijn partner ontkende. “Hij ging dikwijls alle fatsoen voorbij. Hij haat ze nog steeds, heeft hij verschillende keren verklaard.”

Duistere kant

Bij de persoonlijkheid van Platteeuw stelde het OM zich openlijk vragen. Volgens de gerechtspsychiater vermijdt hij immers steevast conflicten, maar heeft hij tegelijk ook een duistere, leugenachtige kant. Ook de manier waarop hij zijn daden probeert te verantwoorden en zelfs te vergoelijken, viel niet in de smaak bij de procureur-generaal. De deskundigen oordeelden dat er in principe een erg lage kans is op nieuwe feiten, omdat partnerdoders sowieso bijna nooit hervallen. “Ik maak me wel zorgen, omdat uw verleden toch een aaneenschakeling is van foute beslissingen door uw verminderd moreel besef.”

“De straf moet een afschrikking zijn voor anderen die misschien ook in de verleiding komen om dergelijke feiten te plegen”

In het requisitoir werd opgemerkt dat de beschuldigde niet meer over een blanco strafblad beschikt. In 2014 werd hij door de correctionele rechtbank van Ieper immers tot een geldboete veroordeeld voor diefstallen in de brandweerkazerne van Wervik. Tijdens het proces werd Platteeuw als een modelgevangene omschreven, maar daar plaatste de openbaar aanklager een kanttekening bij. In de gevangenis van Ieper kreeg hij eind 2019 wel een tuchtrapport toen hij een latex handschoen met een witte substantie in zijn onderbroek had verborgen. Ook de goede arbeidsethiek van Platteeuw moest volgens het OM genuanceerd worden. Op de luchthaven van Oostende bleef de brandweerman immers regelmatig onwettig afwezig.

Rechtvaardig oordeel

Anderzijds werden wel nog enkele mogelijke verzachtende omstandigheden aangehaald. Maarten Ampe ging de problemen tussen het slachtoffer en de zonen van de beschuldigde niet uit de weg. “Maar ik vraag u om de mishandeling en die slechte verhouding ook niet zwart-wit te zien.” De juryleden kunnen ook rekening houden met de moeilijke jeugd van Platteeuw, die amper negen jaar oud was toen hij zijn moeder verloor. “Uiteraard is dat een trauma, dat overlijden heeft zijn sporen achtergelaten. Des te cynischer is natuurlijk het feit dat hij hun dochtertje ook haar moeder heeft afgenomen. In dossiers waar de ene partner de andere doodt, vind ik het ook cynisch om over een zorgzame vader te spreken.”

Ten slotte vroeg de procureur-generaal 27 jaar opsluiting voor de beschuldigde, waardoor hij zeker nog een tweede kans zal krijgen. “U kan het verlies van de familie van Dana verzachten door een rechtvaardig oordeel te vellen.”