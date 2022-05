Wetsdokter die bodybuilder moest onderzoeken: “Ik was bang van hem”

Op het assisenproces tegen Alexander Dean, de 29-jarige man uit Varsenare die beschuldigd wordt van viervoudige moord en foltering, hebben de eerste deskundigen hun getuigenis afgelegd. “Depressief was hij niet, eerder arrogant. Ik was zelf bang van hem”, getuigde de wetsdokter.

Eerst waren vier deskundigen van het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek aan de beurt. Zij overliepen alle mogelijke soort sporen- en DNA-onderzoek dat ze uitvoerden, zowel in Sint-Amandsberg als in Moere. Een jurylid wou weten of het gebruik van javel mogelijk een invloed heeft op het vinden van sporen. Alexander Dean kuiste zijn mes na de moord op Jeroen Verstraete af met dat product. “Als DNA in contact komt met javel, dan wordt het vernietigd. Daarom gaan wij ook in de kleinste hoekjes zoeken, omdat daar mogelijk geen javel is doorgedrongen”, legde de deskundige. “Wie dus zijn wapen grondig wil reinigen en er alle mogelijke sporen van af wil krijgen, die moet javel gebruiken?”, vroeg de procureur. Enigszins aarzelend moest de deskundige dat bevestigen. “Maar ik wil hier geen tips geven”, klonk het.

Wetsdokter Jan Bolt gaf een overzicht van de autopsie die hij uitvoerde op het lichaam van Jeroen Verstraete. Daaruit bleek dat de messteek die Alexander Dean toediende, recht door het hart was gegaan en daardoor de dood had veroorzaakt. “Had u de indruk dat die man blootgesteld was aan zeer zwaar fysiek geweld?”, vroeg de voorzitter. “Nee, al werd hij wel half bewusteloos geslagen. Ik denk dat hij eerder psychisch gefolterd zal geweest zijn”, klonk het antwoord.

Recht door het hart

Tijdens de reconstructie toonde Alexander Dean hoe hij, na de messteek, achter het slachtoffer is gaan staan en ‘Jeroen, ik ben hier’ zei. “Mogen we er dan van uitgaan dat Jeroen Verstraete niet onmiddellijk gestorven is?”, vroeg advocaat Kris Vincke. “Heel even misschien, maar je moet ervan uitgaan dat het snel gegaan is. Met een steek recht door het hart leef je niet lang meer”, antwoordde dokter Bolt.

Zijn collega Hubert Floré kwam zijn onderzoek op de lichamen van de West-Vlaamse slachtoffers toelichten. Uit zijn verslag kwam onder meer naar voren dat Gerry Cappon nog minstens tien minuten moet geleefd hebben – weliswaar bewusteloos – nadat hij neergestoken werd door Alexander Dean. “Het gevecht van de grootouders met Alexander Dean moet zeer hevig, maar ook zeer kort geweest zijn. De beide grootouders vertonen afweerwonden”, lichtte dokter Floré toe.

Welk mes

Een jurylid wou weten welk van de twee in beslag genomen messen overeenkomt met de snijwonden die de dokter vaststelde bij de slachtoffers. “Ik denk dit groot mes”, stelde dokter Floré, wijzend naar het grote mes dat Alexander Dean gisteren weigerde te bekijken. Procureur Malefason wou weten of de dokter bij zijn onderzoek van Alexander Dean sporen terugvond van eerdere zelfmoordpogingen. “Geen enkel letsel wijst daarop”, klonk het.

“Gedroeg hij zich depressief?”, vroeg de procureur nog. “Neen, absoluut niet. Eerder luchtig, arrogant. Hij weigerde aanvankelijk om bloed te laten afnemen. Tot ik wat bars antwoordde dat hem dat op juridisch vlak kwalijk kon genomen worden. Dan draaide hij bij. Nee, hij was niet depressief. Ik was bang van hém. Ge zoudt voor minder. De agenten hebben mij niet alleen gelaten met hem in dat kamertje, met zessen stonden ze klaar om toe te springen mocht er iets gebeuren. Ik was niet op mijn gemak”, aldus de dokter.

Deze namiddag komt eerst toxicoloog Jan Cordonnier getuigen. Daarna is het de beurt aan het speurdersteam van de Brugse federale politie en de onderzoeksrechter.