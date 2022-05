Weinig twijfel bij speurders: “Slachtoffer moet iemand heel erg kwaad gemaakt hebben”

Op het assisenproces tegen Alexander Dean, de 29-jarige man uit Varsenare die beschuldigd wordt van viervoudige moord en foltering, komen vandaag voornamelijk politieagenten getuigen. De rechercheurs die de moord op fotograaf Jeroen Verstraete in Sint-Amandsberg onderzochten, gaven de aftrap. “Het was meteen duidelijk: die man had iemand heel erg kwaad gemaakt”, klonk het.

De eerste getuigen van de dag waren de twee politieagenten die als eerste ter plaatse waren, nadat op 25 juli 2017 een collega van Jeroen Verstraete de politie had gebeld. De man kwam Jeroen ophalen in de kasteelvilla in Sint-Amandsberg maar daar deed niemand open.

“We zagen buiten een laptoptas liggen op de oprit, wat niet zo gebruikelijk was. We zagen in de inkomhal meteen bloedvegen en bloedspatten. We dachten eerst aan iemand die gevallen was of zich gesneden had. We zagen dan iemand in de zetel liggen. Toen we dichter gingen, zagen we dat zijn handen en voeten gebonden waren met tape. In de hartstreek zat een horizontale snee. Het was duidelijk dat er iets raars aan de hand was. Er stonden foto’s bij hem, er lag een motorvestje bij”, klonk het.

Confronterende foto’s

Ook het afstappingsteam kwam getuigen. Zij overliepen, kamer per kamer, alle mogelijke sporen die in het kasteeltje werden aangetroffen: kledij, bloedvlekken, schoensporen. Wanneer de hoofdinspecteur aan het hoofdstuk over de woonkamer begon – waar het lichaam van Jeroen Verstraete werd aangetroffen – kwam de voorzitter tussen. “Er volgen wellicht een aantal confronterende foto’s. Als er mensen zijn die de zaal willen verlaten: dit is het moment”, waarschuwde Willem De Pauw.

Alexander Dean, die dezelfde grijze kledij droeg als op de eerste procesdag vrijdag, gaf geen krimp en bleef naar de grond staren.

Slachtoffer Jeroen Verstraete. (gf)

Uit het relaas van het afstappingsteam bleek dat Jeroen Verstraete aan de voeten gekneveld was met tape, dat hij ontdaan was van zijn ondergoed en dat er een jas van motorclub No Surrender MC op zijn lichaam lag. Op de motorjas vonden de speurders drie steeksporen, maar geen bloed. “Wij hadden nog geen idee wie de dader zou kunnen zijn. Daarom wilden wij alles onderzoeken, ook de modellencontracten die we er gevonden hebben”, vertelde één van de speurders.

“Hebt u rond het slachtoffer nog voorwerpen gevonden die kunnen wijzen op foltering? Zoals een strijkijzer bijvoorbeeld?”, wou advocaat Johan Platteau weten. “Ik kan me daar niet over uitspreken. Ik weet niet welke voorwerpen voor foltering kunnen gebruikt worden”, klonk het afgemeten antwoord.

Doodsstrijd

Of hij het mogelijk achtte dat het slachtoffer nog rondgesprongen heeft, na het toedienen van de messteek. Dat wou advocaat Kris Vincke weten van de volgende getuigen, MUG-arts David Van Grembergen. “Ik acht die kans zeer klein, gelet ook op de weinige bloedspatten die tussen de zetel en de inkomhal gevonden zijn”, klonk het antwoord.

Nochtans verklaarde Alexander Dean eerder dat de doodsstrijd van Jeroen Verstraete lang duurde en dat hij – hoewel gekneveld aan de voeten – nog rondgelopen had. “Als je de plaats-delict zag, kreeg je de indruk dat het slachtoffer blijkbaar de dader heel kwaad moet hebben gemaakt”, vertelde gerechtelijk commissaris Patrick Anton. Bovendien zagen de speurders dat op de laptop van Jeroen Verstraete kort voordien foto’s waren bekeken met “MAI” in de bestandsnaam. “We moesten rekening houden met een verband tussen de amateurfotografie van het slachtoffer en zijn overlijden”, klonk het.

Na een korte pauze kwamen ook de eerste West-Vlaamse politiemensen getuigen. Het gaat om de agenten van de politiezone Kouter die als eersten ter plaatse waren op 25 juli, toen Alexander Dean in Moere drie slachtoffers maakte. “Voor de woning stond de auto van Gery en Marie-Josée, rechts stond de fiets van Maïlys en haar sportzak. Via de wasruimte kwamen we in de open keuken en de woonkamer. In een rotanstoel aan tafel zagen we een meisje zitten. Haar schoenen stonden onder tafel. Op het verhoogde zitgedeelte zagen we een man liggen buiklig, tegen de zijmuur zagen we een vrouw liggen. Er was ook een schoeiselspoor”, vertelden de agenten.

Smartphone

In de keuken vonden ze ook een smartphone, die de ene na de andere melding kreeg. “We zagen dat de smartphone net een filmpje gemaakt had. Daarop zagen we dat Maïlys de aankomst van haar grootouders had gefilmd en zeer angstig was. We zagen hoe ze de woning binnen gingen en naar de achterdeur gingen. Daar werd ze geconfronteerd met een onbekende persoon, waarop paniek volgt en de beelden beginnen te schokken. Daarna wordt de gsm op de kookplaat gelegd en wordt het beeld zwart, terwijl de geluidsopname blijft verder lopen. We hoorden hoe de grootouders probeerden in te praten op een zekere Alex, die praatte met een Nederlands accent”, klonk het.

Mes in broek

Op vraag van de openbare aanklager somden de agenten ook alle eerdere incidenten op waar Alexander Dean voor gekend stond in hun datasysteem. Het ging om diverse feiten van belaging ten aanzien van Maïlys na het beëindigen van de relatie, maar ook om geweld tegenover een jongeman die Maïlys even opgevangen had tijdens een pauze in de relatie. “Klopt het dat Dean bij één van die incidenten tegen Maïlys zegt ‘dit is voor jou’, terwijl hij haar hand op zijn broek legt waar duidelijk een mes in zit?”, vroeg Jef Vermassen. De agenten bevestigden.

Niet begrepen

“Weten jullie waarom Maïlys die opname gemaakt heeft?”, vroeg Kris Vincke retorisch. “Omdat ze geloofde dat niemand haar anders zou geloven. En met ‘niemand’ bedoelde ze jullie, de politie. Kan je dat begrijpen”, vroeg hij. De agenten knikten, maar zwegen. “Er zijn zoveel incidenten geweest, maar er is maar twee keer proces-verbaal van opgesteld. Maïlys voelde zich niet begrepen door de politie. Ook haar ouders vragen zich af of dit niet vermeden had kunnen worden”, wierp meester Vincke hen voor de voeten. De agenten keken naar elkaar, maar zwegen. “Ik begrijp dat uw cliënten met die vraag zitten, maar dat is niet het issue van dit proces”, greep voorzitter Willem De Pauw in.

Deze namiddag gaan de getuigenverhoren verder. Onder andere de veiligheidsagent van de Delhaize in Oostende die Alexander Dean op 26 juli opmerkte – wat tot zijn arrestatie leidde – doet zijn opwachting.