Vrienden van slachtoffer geven toe dat hij ripdeal wilde plegen: “Hij vroeg om iemand te rippen”

Op het assisenproces tegen Sacha Brunessaux (22) hebben de vrienden van het slachtoffer verklaard dat hij een ripdeal wilde plegen op de beschuldigde. De kompanen van Agaverdi Mahmudov (18) bevestigden dat hij tijdens de feiten in het bezit was van een alarmpistool.

‘Agach’ Mahmudov uit Menen werd door zijn kameraden als een goede, stille jongen omschreven. Sacha Brunessaux kenden ze vaag van op de trainingen in de MMA-club (Mixed Martial Arts), al wist Ramali V. wel dat de beschuldigde dealde. “Ik weet dat hij geript was door een paar kennissen van mij, voor cocaïne”, vertelde de getuige. Volgens zijn kameraden was Mahmudov zelf geen druggebruiker of dealer.

Snapchat

Ramali V. kreeg in de dagen voor de feiten enkele opvallende berichten via Snapchat. “Hij vroeg om iemand te rippen. Ik heb gezegd dat ik er een slecht gevoel bij had en dat ik niet wou meedoen.” Ook Yassine M. werd gepolst in het kader van een mogelijke afpersing. “Ik heb gezegd dat ik geen zo’n dingen deed en dat ik geen problemen wilde. Ik wilde daarom liever geen contact meer met hem.”

In de vooravond van 25 februari 2020 zaten beide getuigen met enkele vrienden naar een film te kijken toen ‘Agach’ opdook aan de woning van M. “Ik wou niet dat hij me daar weer in zou willen betrekken, maar ik ging toch naar beneden met Ramali. Agach vroeg mij voor vervoer, hij wou dat ik Tom zou gaan afhalen.”

alarmpistool

Pas in de wagen op weg naar het Geitepark begreep M. naar eigen zeggen dat er toch een ripdeal zou gepleegd worden. Hij kreeg toen ook voor het eerst het alarmpistool van het slachtoffer te zien, maar Mahmudov had het eerder al in jeugdhuis getoond. “Hij toonde het aan Tom L., maar ik heb het wel gezien. Dat was een alarmwapen dat hij een paar dagen ervoor had gekocht in Roeselare”, vertelde Ramali V., die toegaf dat hij toen instemde om deel te nemen aan de ripdeal.

“Ik zag een paar armen heen en weer gaan. En opeens hoorde ik een schot”

Ter plaatse was het de bedoeling dat Ramali V. en Yassine M. op de uitkijk zouden staan. “Het klopt dat hij zou fluiten als er iets misging. Ik wist dat het over cannabis ging en dat ik een deel van de buit zou pakken”, verklaarde V. Tom L. bleef uiteindelijk ook op een afstandje, omdat hij de beschuldigde had herkend. Toen M. dat detail hoorde, liep hij naar eigen zeggen op Brunessaux en Mahmudov af. “Ik wou dat de ripdeal niet meer ging gebeuren. Ik wist dat Agach en Sacha elkaar niet kenden en ik dacht dat ze begonnen te vechten. Ik zag een paar armen heen en weer gaan. En opeens hoorde ik een schot.”

Fatale schot

Vervolgens zou Yassine M. het alarmpistool van het slachtoffer in de struiken gegooid hebben. Later kwam hij het weer oppikken en verstopte hij het in zijn matras, maar dat bekende hij pas drie maanden later. De verdediging vroeg zich openlijk af waarom M. al die moeite deed. Bovendien merkte meester Johan Platteau op dat M. eerder nooit over een gevecht vertelde.

“Eén van mijn goeie vrienden is overleden. Ik weet niet hoe jij zou reageren als je in mijn plaats was. Ik was zelf bang voor mijn leven en voor mijn vriend die daar lag”, reageerde de getuige. Daarnaast wierp de verdediging op dat M. die dag en nacht opvallend veel contact had met Lusaldo B., die dinsdag niet kwam opdagen voor zijn getuigenis. Ondertussen bleek dat de man enkele dagen geleden plots naar Albanië vertrok.

Ramali V. bleef wel ter plaatse na het fatale schot. “Ik ben naar Agach toegelopen en zie hem naar mij strompelen. Ik weet nog dat Agach zei dat het geladen was.” Ten slotte voegde V. er nog aan toe dat hij geen ruzie of fysieke agressie had gezien.

Dadelijk zal ook Tom L. nog zijn getuigenis afleggen.